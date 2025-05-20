Битва за УПЛ. Металлист 1925 определил тренера на решающий матч сезона
С командой будет работать Чижов
Клуб Первой лиги Металлист 1925 объявил, что в конце сезона с командой будет работать Александр Чижов, который заменит Патрика ван Леувена.
Нидерландский специалист был отстранен от работы с командой, но харьковчанам остался сыграть еще один тур Первой лиги, а затем, вероятно, еще переходные матчи за выход в УПЛ.
За тур до конца Металлист 1925 занимает 4-е место. В последнем туре команда сыграет против Агробизнеса.
38-летний Чижов работает в тренерском штабе Металлиста 1925 с августа прошлого года. Кроме того, он имеет опыт работы в Шахтере, Заре и юношеской команде Ворсклы.
Как футболист выступал в составах Ворсклы, Шахтера, Ильичевца, Севастополя, казахстанского Окжетпеса и Полтавы.
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