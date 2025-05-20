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  4. Битва за УПЛ. Металлист 1925 определил тренера на решающий матч сезона
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 16:31 |
1301
2

Битва за УПЛ. Металлист 1925 определил тренера на решающий матч сезона

С командой будет работать Чижов

20 мая 2025, 16:31 |
1301
2
Битва за УПЛ. Металлист 1925 определил тренера на решающий матч сезона
ФК Металлист 1925. Александр Чижов

Клуб Первой лиги Металлист 1925 объявил, что в конце сезона с командой будет работать Александр Чижов, который заменит Патрика ван Леувена.

Нидерландский специалист был отстранен от работы с командой, но харьковчанам остался сыграть еще один тур Первой лиги, а затем, вероятно, еще переходные матчи за выход в УПЛ.

За тур до конца Металлист 1925 занимает 4-е место. В последнем туре команда сыграет против Агробизнеса.

38-летний Чижов работает в тренерском штабе Металлиста 1925 с августа прошлого года. Кроме того, он имеет опыт работы в Шахтере, Заре и юношеской команде Ворсклы.

Как футболист выступал в составах Ворсклы, Шахтера, Ильичевца, Севастополя, казахстанского Окжетпеса и Полтавы.

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Металлист 1925 Александр Чижов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
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