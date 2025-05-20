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ATP
20 мая 2025, 15:43 | Обновлено 20 мая 2025, 16:16
121
0

Победитель трех турниров Большого шлема рассказал о финальных поединках

Стэн Вавринка в интервью поделился воспоминаниями о своих матчах

20 мая 2025, 15:43 | Обновлено 20 мая 2025, 16:16
121
0
Победитель трех турниров Большого шлема рассказал о финальных поединках
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

Швейцарский теннисист, победитель трех турниров Большого шлема в одиночном разряде Стэн Вавринка в интервью поделился воспоминаниями о своих матчах против Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Для меня было невероятным опытом играть против лучших игроков в мире – таких как Роджер (Федерер), Новак (Джокович), Рафа (Надаль), а также Энди (Маррей). Это всегда было одним из самых трудных испытаний», – признался Вавринка.

«Я проигрывал им более 20 раз, как и многие другие, но когда выходишь против таких невероятных соперников, ты всегда смотришь на себя – стараешься понять, в чем еще можно прибавить.

Особенно с этими тремя парнями я знал, что даже если проведу свой лучший матч, это не гарантия победы. Они слишком хороши, они добились невероятного за последние 15-20 лет. Играть с ними – всегда было величайшим вызовом».

За карьеру Вавринка проиграл игрокам «Большой тройки» 63 раза, одержав лишь 12 побед.

Стэн Вавринка – Новак Джокович – 6:21

Стэн Вавринка – Рафаэль Надаль – 3:19

Стэн Вавринка – Роджер Федерер – 3:23

Вспоминая свою первую победу на турнире Большого шлема, Вавринка поделился, как готовился к своему дебютному финалу мейджора за два дня до матча.

«После победы над Томашем Бердыхом у нас было два дня. На следующий день был полуфинал Роджера против Рафы. Помню, как мы смотрели матч в отеле за ужином – это лучшее ощущение для теннисиста, когда ты уже в финале и наблюдаешь, с кем тебе предстоит сыграть.

Я чувствовал себя хорошо: и психологически, и физически. Я был в отличной форме. Я не нервничал из-за финала, потому что никогда не мечтал выиграть Шлем. Я всегда просто сражался матч за матчем, чтобы пройти дальше. Финал – это просто последняя ступень, последний матч».

Впоследствии Стэн провел блестящий матч, победив Надаля в четырех сетах и завоевал свой первый титул турнира Большого шлема.

Тренер Вавринки, Магнус Норман, признался, что был удивлен тем, как его подопечный справился с напряжением.

«Одна из вещей, которая меня удивила – я сам однажды играл в финале, и не смог справиться с давлением. Все стало слишком большим, я словно не присутствовал на корте в течение часа-полутора.

А Стэн – он справился с этим давлением намного лучше, чем я. Он был и остается великим чемпионом. У него потрясающие результаты в крупных матчах. Для меня он один из лучших игроков всех времен именно в больших матчах. Он может обыграть первую ракетку мира в финале Шлема, а это под силу немногим».

За свою карьеру Вавринка сыграл в четырех финалах турниров Большого шлема и выиграл три из них. Несмотря на возраст (ему 40), он продолжает выступать и добиваться успехов.

Совсем недавно Вавринка дошел до финала турнира серии Челленджер, где в решающем тай-брейке третьего сета уступил Борне Чоричу.

Текущий 132-й номер мирового рейтинга планирует вернуться в тур на Открытом чемпионате Франции, основная сетка которого стартует в воскресенье, 25 мая.

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Стэн Вавринка Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович интервью
Вячеслав Кулаковский Источник
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