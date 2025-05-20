Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала фото со второй ракеткой Украины Мартой Костюк в своем Instagram.

«Девчачья атмосфера выходных», – подписан снимок.

Следующим турниром для Даяны и Марта будет Открытый чемпионат Франции. Жеребьевка основной сетки Ролан Гаррос состоит 22 мая.

Ястремская и Костюк ни раз за карьеру играли вместе с одной паре, в частности и на Олимпиаде-2024. Однако тогда между ними якобы произошли небольшие разногласия.

30 июля 2024 года Марта за 3 часа добыла сложную победу над Марией Саккари в матче третьего раунда одиночного разряда ОИ. В тот же день Костюк и Ястремская должны были провести поединок 1/8 финала парного турнира, но из-за усталости и по решению Марты украинский тандем так и не вышел на матч.

Ястремская после заявила, что отказаться от игры было решением Марты, которая хотела сделать акцент на одиночке, а сама Даяна была готова выйти играть даже с травмой плеча.

После того инцидента Марта с Даяной ни разу не играли вместе в одной паре, но, видимо, между ними уже нет (а может и не было вовсе) ссоры.

ФОТО. Ссоры нет. Украинские красавицы: Ястремская поделилась фото с Костюк