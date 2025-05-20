Первая лига. Победа Эпицентра, отставка Ван Леувена, Полтава почти в УПЛ

17-18 мая состоялись поединки Первой лиги. Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных событий.

Голеадоры тура

«Металлист 1925» проиграл на своем поле «Эпицентру» со счетом 1:3. За харьковчан в этой встрече голом отличился Владлен Юрченко, а в составе команды из Каменец-Подольского были точны Даниил Кравчук, Иван Бендера и Андрей Беженар.

ФК Эпицентр. Даниил Кравчук

Гол Кравчука стал для него 13-м в этом сезоне Первой лиги и позволил Даниилу закрепиться на первом месте в списке лучших снайперов. Вторым с 11-ю забитыми мячами идет форвард «Металлиста 1925» Ари Моура, который на этот раз не отличался. Зато на чистое третье место вышел Юрченко, у которого теперь 9 голов в активе. А вот Бендера с 8 забитыми мячами в активе сравнялся по точным ударам с Василием Цюцюрой, который за «Прикарпатье» в этом туре не забивал.

Стоит обратить внимание и на то, что в матче с «Металлистом» за ФК ЮКСА шестым голом в сезоне отличился 20-летний защитник Никита Сытников. По этому показателю он сравнялся с лучшим голеадором команды с Киевщины, а именно бразильским форвардом Вава.

Лучший гол тура

Забитый мяч Даниила Кравчука на 12-й минуте поединка с «Металлистом 1925» можно смело считать лучшим в туре. Форвард «Эпицентра», находясь под опекой троих футболистов соперника, за пределами штрафной площади харьковчан мастерски обработал мяч и пробил в угол. Мяч после удара Кравчука влетел в ворота, а Даниил Варакута не сумел его парировать. Веса этому забитому мячу придал и тот факт, что он стал для Кравчука 13-м в сезоне и приблизил его к званию лучшего голеадора сезона в Первой лиге.

Подарки тура

В этом же матче между «Металлистом 1925» и «Эпицентром», который был центральным в туре, были курьезные моменты. Сначала в эпизоде с голом Бендеры вратарь харьковчан Варакута после навеса не зафиксировал мяч в руках и скинул его прям в ноги Ивану, который и перенаправил мяч в ворота. А затем во втором тайме, когда пробивал по воротам Беженар, мяч в ворота случайно рикошетом подправил защитник «Металлиста 1925» Василий Кравец, хотя гол все равно записали на капитана «Эпицентра».

То же самое можно сказать и о том, что вратарь «Металлиста» Павел Плетнев после штрафного удара от футболистов ФК ЮКСА не зафиксировал мяч в руках, а отбил его прям в ноги Никите Кононову, который вывел свою команду вперед. Кстати, голкипер ФК ЮКСА Кирилл Баранцов ответил примерно тем же. Он после подачи углового отбил мяч от Виталия Федорива, который не растерялся и на добивании все же переправил мяч в ворота команды с Киевщины.

Отставка и назначение тура

ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

После поражения от «Эпицентра» руководство «Металлиста 1925» приняло решение отправить в отставку с поста наставника Патрика ван Леувена. На заключительный матч сезона против «Агробизнеса» на пост коуча команды был назначен 38-летний Александр Чижов, для которого этот поединок станет первым серьезным вызовом в тренерской карьере.

«Ван Перси» тура

«Кудровка» выиграла в матче против «Агробизнеса» со счетом 2:0, а на 16-й минуте эффектным голом отличился Валерий Рогозинский. Полузащитник команды из Черниговской области после навеса с фланга в красивом прыжке забил мяч в ворота гостей, как это в свое время делал знаменитый нидерландский футболист Робин ван Перси. Об этом даже сказал комментатор трансляции, который также обратил внимание на необычное завершение этой атаки от «Кудровки».

Голевое шоу тура

Безусловно, самое яркое зрелище получилось в поединке ЮКСА – «Металлист», который завершился вничью 3:3.

Дубль тура

Два гола Петра Луцива, которые он забил с пенальти, позволили «Металлисту» сравнять счет в матче с ФК ЮКСА. После этого харьковчане вышли даже вперед, но коллектив с Киевской области все равно вернул встрече паритетный статус.

Прорыв тура

СК Полтава

«Полтава» с забитым мячом Дмитрия Щербака и четвертым голом в сезоне от Максима Марусича обыграла со счетом 2:0 «Буковину». Эта победа позволила «муниципалам» с 38 очками закрепиться на втором месте в Первой лиге. У главных преследователей полтавчан в лице «Металлиста 1925» и «Кудровки по 35 баллов.

«Гол в раздевалку» тура

Руслан Паламар забил за «Викторию» в ворота «Прикарпатья» на 45+2 минуте. Этот забитый мяч стал единственным в поединке и позволил команде с Сум одержать выездную победу со счетом 1:0. Кстати, эта победа позволила «Виктории» закрепиться на первом месте в «Группе Выбывание» Первой лиги.

Кризис тура

Матч «Минай» – «Кремень» не состоялся, так как у клуба из Кременчуга появились финансовые проблемы. Потому команда из Полтавской области не отправилась на выездную встречу.

Официально в клубе из Кременчуга так объяснили то, что команда не поехала в Закарпатскую область на поединок: «Официально. Матч Минай - Кремень не состоится. В связи с тяжелым финансовым положением ФК «Кремень» и невозможностью выезда команды на матч 8-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2024/25 между командами Минай – Кремень».

Ожидается, что домашний матч с «Подольем» «Кремень» сыграет, о чем в интервью заявил представитель клуба.

Маэстро тура

«Феникс-Мариуполь» выиграл у «Подолья» на его поле со счетом 2:1. Первым голом в матче на 40-й минуте отличился капитан приазовцев Андрей Богданов. 35-летний экс-футболист «Динамо» и сборной Украины отправил мяч в ворота хмельницкой команды со штрафного, подтвердив свой статус маэстро.

«Засуха» тура

В матче «Нива» - «Металлург» была зафиксирована ничья 0:0. Стоит отметить, что тернопольская команда не проигрывает уже 4 матча кряду, а беспроигрышная серия запорожского коллектива длится 3 поединка.

Чего ждать?

Интересным будет матч между «Эпицентром» и «Кудровкой». То же самое касается поединка «Агробизнес» - «Металлист 1925». Главным матче тура станет противостояние между «Металлистом» и «Полтавой», в котором «муниципалы» могут гарантировать себе исторический выход в УПЛ. Поединок «Буковина» - «ЮКСА» также обещает быть зрелищным. А интриги ему придает еще тот факт, что у команд даже эмблемы похожи. И в принципе два клуба являются очень амбициозными, потому их игра должна быть яркой.

Плей-офф за повышение Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Эпицентр 21 15 5 1 37 - 14 50 2 Полтава 23 12 6 5 30 - 19 38 3 Металлист 1925 23 11 6 6 28 - 19 35 4 Кудровка 23 12 5 6 24 - 16 35 5 Агробизнес 21 10 2 9 18 - 25 32 6 Металлист 21 8 7 6 29 - 20 31 7 Буковина 21 7 6 8 18 - 20 27 8 ЮКСА 23 9 6 8 33 - 33 27 Полная таблица