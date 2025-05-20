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ATP
20 мая 2025, 14:19 | Обновлено 20 мая 2025, 14:41
87
0

Финальный поединок римского Мастерса посмотрели 6 млн телезрителей

Финал в Риме стал пятым в истории трансляций теннисных матчей в сети Sky в Италии

20 мая 2025, 14:19 | Обновлено 20 мая 2025, 14:41
87
0
Финальный поединок римского Мастерса посмотрели 6 млн телезрителей
Getty Images/Global Images Ukraine

Финальный поединок престижного турнира ATP 1000 в Риме между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом собрал у экранов национального транслятора RAI 1 почти 5 миллионов зрителей (4 миллиона 855 тысяч). Цифры, которые равны 37,7% доли в окне трансляции матча с 17:19 до 19:15. Этот матч получил большую аудиторию, чем трансляция в тот же день финала популярного в Италии талант-шоу «Амичи».

К этому добавляется 1 млн 129 тыс. среднестатистических зрителей на Sky Sport 1 и Sky Sport Tennis в Италии (с 1 млн 987 тыс. уникальных контактов и 8,7% телевизионной доли). Для спутникового вещателя этот матч стал лучшим по аудитории в сезоне и пятым в истории трансляций теннисных матчей в сети Sky в Италии.

Показатели некоторых футбольных трансляций в Италии:

  • Матч между Ювентусом и Интером в феврале 2024 года на платформе DAZN – 2,27 млн зрителей
  • Матч между Миланом и Интером в марте 2025 года в сети Sky – 1,58 млн в среднем и 2,2 млн уникальных зрителей
  • Финал Лиги Европы между итальянским Интером и испанской Севильей в 2020 году – более 10 млн зрителей (суммарно на платных каналах платформы Sky и бесплатной трансляции на TV8).

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Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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