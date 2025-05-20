СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая

Во вторник, 20 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Шабаб – Аль-Иттихад

2.01 – 3.98 – 3.00

22:00 Кристал Пэлас – Вулверхэмптон

2.65 – 3.36 – 2.85

22:00 Манчестер Сити – Борнмут

1.39 – 5.55 – 8.05

ТЕННИС

12:35 Дарья Снигур – Мариам Болквадзе

1.41 – 2.85

КИБЕРСПОРТ

18:30 FaZe Clan – BC. Game

1.21 – 4.62

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