СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 20 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:00 Аль-Шабаб – Аль-Иттихад
22:00 Кристал Пэлас – Вулверхэмптон
22:00 Манчестер Сити – Борнмут
ТЕННИС
12:35 Дарья Снигур – Мариам Болквадзе
КИБЕРСПОРТ
18:30 FaZe Clan – BC. Game
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