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20 мая 2025, 12:15 |
58
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

20 мая 2025, 12:15 |
58
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Во вторник, 20 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Шабаб – Аль-Иттихад

Ggbet 2.01 – 3.98 – 3.00

22:00 Кристал Пэлас – Вулверхэмптон

Ggbet 2.65 – 3.36 – 2.85

22:00 Манчестер Сити – Борнмут

Ggbet 1.39 – 5.55 – 8.05

ТЕННИС

12:35 Дарья Снигур – Мариам Болквадзе

Ggbet 1.41 – 2.85

КИБЕРСПОРТ

18:30 FaZe Clan – BC. Game

Ggbet 1.21 – 4.62

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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