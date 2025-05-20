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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Все эти Шапаренко, Судаковы...»
Чемпионат мира
20 мая 2025, 14:55 |
205
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Все эти Шапаренко, Судаковы...»

Бывший нападающий сборной Украины высказался о полузащите сине-желтых

20 мая 2025, 14:55 |
205
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Все эти Шапаренко, Судаковы...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался о полузащите сине-желтых для летнего турнира Canadian Shield:

«Хорошей полузащиты у нас я не вижу, о них только пишут, что классные. Мяч мы не контролируем, а если и контролируем, то в своей зоне и не атакуем. Наши хавчики опускаются к центральным защитникам, получают мяч и оттуда пытаются начинать атаки. Вот и вся наша игра.

Наконец Бондаренко вызвали, того же Михайленко. Я хочу, чтобы были новички на этой позиции, потому что все эти Шапаренко, Судаковы... Посмотрите, сколько они забили, и это в нашем-то чемпионате!»

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Виктор Леоненко Георгий Судаков Николай Шапаренко Артем Бондаренко Николай Михайленко сборная Украины по футболу товарищеские матчи
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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