С Ярмоленко. Названа символическая сборная 29-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 29-го тура УПЛ.

Лучшим игроком 29-го тура назвали автора дубля в ворота Вереса - нападающего Александрии Теди Цара. В топ-5 игроков также вошли Георгий Судаков и Артем Бондаренко (Шахтер), Андрей Ярмоленко (Динамо) и Денис Кузык (Кривбасс).

Лучшим тренером 29-го тура группа экспертов признала Руслана Костышина (Колос), который одержал победу над Карпатами (2:1). В топ-3 тренеров также вошли Руслан Ротань (Александрия) и Виталий Первак (Левый Берег).

Символическая сборная 29-го тура УПЛ

Вратарь: Андрей Клищук (Кривбасс)

Защитники: Денис Кузык (Кривбасс), Александр Романчук (Кривбасс), Эдуард Сарапий (Полесье), Богдан Михайличенко (Полесье)

Полузащитники: Теди Цара (Александрия), Георгий Судаков (Шахтер), Ника Гагнидзе (Колос), Артем Бондаренко (Шахтер), Андрея Ярмоленко (Динамо)

Нападающий: Факундо Батиста (Полесье)

Главный тренер: Руслан Ротань (Александрия)

Резерв: Евгений Волынец (Полесье), Евгений Кучеренко (ЛНЗ), Максим Механив (Левый Берег), Никита Бурда (Колос), Артем Шабанов (Александрия), Андрей Якимов (Левый Берег), Ярослав Ракицкий (Черноморец), Евгений Скиба (Черноморец), Андрей Цуриков (Колос), Кирилл Ковалец (Александрия), Дмитрий Шастал (Левый Берег), Алексей Хобленко (Черноморец).