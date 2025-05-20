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  4. ЛЕОНЕНКО: «Он нахр*н никому не нужен. Лучше бы в Украине сыграли»
Чемпионат мира
20 мая 2025, 12:26 | Обновлено 20 мая 2025, 13:20
2410
10

ЛЕОНЕНКО: «Он нахр*н никому не нужен. Лучше бы в Украине сыграли»

Бывший нападающий сборной Украины высказался о Canadian Shield

20 мая 2025, 12:26 | Обновлено 20 мая 2025, 13:20
2410
10
ЛЕОНЕНКО: «Он нахр*н никому не нужен. Лучше бы в Украине сыграли»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался о товарищеском турнире Canadian Shield, на котором летом примет участие сборная Украины:

«Этот турнир нахрен никому не нужен, даже футболистам, которые в отпуске будут. Он Реброву только нужен, чтобы на игроков посмотреть. Что это вообще за турнир такой в Канаде? Почему вы его рядом с Марсом не организовали или в Австралии?

Лучше бы Ребров в Украине сыграл, вызвав игроков из УПЛ, иностранцев он и так знает. В соперники можно смело брать U-19, молодежку, клубы из Первой и Премьер-лиги. Можно два состава брать и смотреть. Так нет – надо выбросить кучу денег и в Канаду переться! Я бы туда поехал только из-за НХЛ, Кросби, Грецки и Макдэвида.

Что я скажу о соперниках – Канаде и Новой Зеландии? Для нас нет слабых соперников. Только Сан-Марино было, а с остальными мы рыгали на поле, иногда только один тайм хорошо играли».

7 июня «сине-желтые» сыграют против Канады, а 10 – против Новой Зеландии.

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Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 10
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Boodya
Висловлювання своїх думок в нього все ж так і залишається на рівні алкогольної інтоксикації, а от думка в нього явно твереза, наче він з запою вийшов.
Я теж не розумію цього турніру і сенсу нам туди пертись
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+2
romario1501
Вітя, так ти своїх 2 з 6 голів за збірну України забив в США, в нікому не потрібному матчі))
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+1
Burevestnik
оце типу такого він ще розкаже
за 0,5 літри оковитої і пакета корму котам
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+1
ViAn
Вітьок потерпи, через 4,5 роки стукне 60 і ти зможеш в Канаду поїхати, та й в Нову Зеландію. Харе заздріти.
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+1
DK2025
Это ж сколько г...на накопилось в этом алкоголике, что он никак не может все это выплеснуть полностью. То, что ему наср...ть на Украину доказывает и этот опус - написанный без учёта того, что поездка в Канаду это ещё и чисто политический жест, связанный с тем, что это братская страна с огромной украинской диаспорой.
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-1
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olex.mykhailov
Лєон-ти нахрєн нікому не портібен
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-1
Vbolivalnyk-Peter
Тут я з "котолюбом" погоджуюся на усі 100% (іноді коли виходить з запою правильні речі говорить)...
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-1
Bulba_sumkin
И в чём он не прав? А потом реброф будет скулить что результат не очень из-за длительного перелёта, игроки не адаптировались, усталость и вообще нам этот турнир не нужен, мы так, чисто по приколу ввязались, чтоб потенциал сборной увидеть. Наша главная цель - не попадание на чемпионат мира, и для этого мы будем играть на всяких бомж турнирах, хоть в Австралии, хоть в Антарктиде, денег у федерации полно, + кореш шефченко прикроет🤦🏻‍♂️
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-2
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