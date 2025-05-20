ЛЕОНЕНКО: «Он нахр*н никому не нужен. Лучше бы в Украине сыграли»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался о товарищеском турнире Canadian Shield, на котором летом примет участие сборная Украины:

«Этот турнир нахрен никому не нужен, даже футболистам, которые в отпуске будут. Он Реброву только нужен, чтобы на игроков посмотреть. Что это вообще за турнир такой в Канаде? Почему вы его рядом с Марсом не организовали или в Австралии?

Лучше бы Ребров в Украине сыграл, вызвав игроков из УПЛ, иностранцев он и так знает. В соперники можно смело брать U-19, молодежку, клубы из Первой и Премьер-лиги. Можно два состава брать и смотреть. Так нет – надо выбросить кучу денег и в Канаду переться! Я бы туда поехал только из-за НХЛ, Кросби, Грецки и Макдэвида.

Что я скажу о соперниках – Канаде и Новой Зеландии? Для нас нет слабых соперников. Только Сан-Марино было, а с остальными мы рыгали на поле, иногда только один тайм хорошо играли».

7 июня «сине-желтые» сыграют против Канады, а 10 – против Новой Зеландии.