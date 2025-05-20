Дарья Снигур – Мариам Болквадзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос 2025
20 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.
В первом раунде украинка сыграет против Мариам Болквадзе (Грузия, WTA 194). Поединок состоится вторым запуском на корте №10 после игры Мисолич – Драксл. Ориентировочное время начала матча – 12:30.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Мариам.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Соланы Сиерры, либо против Сюзан Бандекки.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елизавета Котляр уступила Жаклин Кристиан в первом раунде соревнований в Рабате
Юрген Клопп согласовал условия контракта с римским клубом