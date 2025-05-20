Дарья Снигур – Мариам Болквадзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде украинка сыграет против Мариам Болквадзе (Грузия, WTA 194). Поединок состоится вторым запуском на корте №10 после игры Мисолич – Драксл. Ориентировочное время начала матча – 12:30.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Мариам.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Соланы Сиерры, либо против Сюзан Бандекки.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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