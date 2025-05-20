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  4. Дарья Снигур – Мариам Болквадзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 мая 2025, 11:33 |
147
0

Дарья Снигур – Мариам Болквадзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос 2025

20 мая 2025, 11:33 |
147
0
Дарья Снигур – Мариам Болквадзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Дарья Снигур

20 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде украинка сыграет против Мариам Болквадзе (Грузия, WTA 194). Поединок состоится вторым запуском на корте №10 после игры Мисолич – Драксл. Ориентировочное время начала матча – 12:30.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Мариам.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Соланы Сиерры, либо против Сюзан Бандекки.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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