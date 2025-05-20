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  4. Барса выбрала игрока, который заберет номер у Левандовски. Он из Мадрида
Испания
20 мая 2025, 15:52 |
1040
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Барса выбрала игрока, который заберет номер у Левандовски. Он из Мадрида

Каталонский клуб нацелился на Хулиана Альвареса

20 мая 2025, 15:52 |
1040
0
Барса выбрала игрока, который заберет номер у Левандовски. Он из Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, «сине-гранатовые» планируют еще на год довериться польскому форварду Роберту Левандовски, а летом 2026 года оформить трансфер 25-летнего футболиста «матрасников». Сразу после подписания Альвареса каталонцы отдадут ему и 9-й номер, независимо от того, останется ли в клубе поляк.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 53 матча на клубном уровне, отметившись 29 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. На счету Роберта Левандовски 40 голов и 3 ассиста в 51 поединке кампании.

Ранее Роберт Левандовски обратился к Рафинье и Ламину Ямалю.

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Хулиан Альварес Роберт Левандовски Барселона Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги игровой номер
Дмитрий Вус Источник
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