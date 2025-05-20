Барса выбрала игрока, который заберет номер у Левандовски. Он из Мадрида

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, «сине-гранатовые» планируют еще на год довериться польскому форварду Роберту Левандовски, а летом 2026 года оформить трансфер 25-летнего футболиста «матрасников». Сразу после подписания Альвареса каталонцы отдадут ему и 9-й номер, независимо от того, останется ли в клубе поляк.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 53 матча на клубном уровне, отметившись 29 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. На счету Роберта Левандовски 40 голов и 3 ассиста в 51 поединке кампании.

Ранее Роберт Левандовски обратился к Рафинье и Ламину Ямалю.