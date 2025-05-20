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  4. Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 20 мая
Ролан Гаррос
20 мая 2025, 11:24 |
425
0

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 20 мая

Во вторник свой стартовый поединок проведет Дарья Снигур

20 мая 2025, 11:24 |
425
0
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 20 мая
Instagram. Дарья Снигур

20 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи первого раунда квалификации.

Во вторник свой стартовый поединок в отборе Ролан Гаррос проведет Дарья Снигур.

Днем ранее во второй круг квалов французского мейджора вышли Анастасия Соболева и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 20 мая

Ролан Гаррос 2025. Квалификация, 1-й раунд

Корт №10. 2-й запуск (не ранее 12:30)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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