Ролан Гаррос20 мая 2025, 11:24 |
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Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 20 мая
Во вторник свой стартовый поединок проведет Дарья Снигур
20 мая 2025, 11:24 |
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20 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи первого раунда квалификации.
Во вторник свой стартовый поединок в отборе Ролан Гаррос проведет Дарья Снигур.
Днем ранее во второй круг квалов французского мейджора вышли Анастасия Соболева и Юлия Стародубцева.
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 20 мая
Ролан Гаррос 2025. Квалификация, 1-й раунд
Корт №10. 2-й запуск (не ранее 12:30)
Дарья Снигур – Мариам Болквадзе
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