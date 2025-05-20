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20 мая 2025, 09:57 |
714
0

Обладатель Кубка УЕФА с Шахтером проведет свой прощальный матч

Томаш Хюбшман играл в составе донецкого клуба с 2004 по 2014 год

20 мая 2025, 09:57 |
714
0
Обладатель Кубка УЕФА с Шахтером проведет свой прощальный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Хюбшман

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Чехии Томаш Хюбшман проведет свой прощальный матч.

43-летний опорный полузащитник завершил профессиональную карьеру еще летом прошлого года, но сейчас решил сыграть выставочный поединок, чтобы попрощаться с карьерой игрока.

Чешский футбольный клуб «Яблонец», где в свое время играл Томаш, сообщил, что встреча состоится 1 июня на домашней арене команды «Стшельници».

Хюбшман хорошо знаком украинским болельщикам, так как играл в составе донецкого «Шахтера» с 2004 по 2014 год. Провел 285 матчей во всех турнирах, где забил десять голов и отдал семь результативных передач.

Вместе с украинской командой становился обладателем Кубка УЕФА, восемь раз побеждал в чемпионате, четыре раза – в Кубке и пять – в Суперкубке Украины.

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Шахтер Донецк Яблонец Томаш Хюбшман завершение карьеры Кубок УЕФА
Николай Титюк Источник: ФК Яблонец
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