Обладатель Кубка УЕФА с Шахтером проведет свой прощальный матч

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Чехии Томаш Хюбшман проведет свой прощальный матч.

43-летний опорный полузащитник завершил профессиональную карьеру еще летом прошлого года, но сейчас решил сыграть выставочный поединок, чтобы попрощаться с карьерой игрока.

Чешский футбольный клуб «Яблонец», где в свое время играл Томаш, сообщил, что встреча состоится 1 июня на домашней арене команды «Стшельници».

Хюбшман хорошо знаком украинским болельщикам, так как играл в составе донецкого «Шахтера» с 2004 по 2014 год. Провел 285 матчей во всех турнирах, где забил десять голов и отдал семь результативных передач.

Вместе с украинской командой становился обладателем Кубка УЕФА, восемь раз побеждал в чемпионате, четыре раза – в Кубке и пять – в Суперкубке Украины.