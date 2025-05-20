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Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 08:01 |
2133
0

Будут кадровые изменения. Клуб Первой лиги разгневан из-за невыхода в УПЛ

Григорий Чурилов раскритиковал игроков «Буковины» после матча с «Полтавой»

20 мая 2025, 08:01 |
2133
0
Будут кадровые изменения. Клуб Первой лиги разгневан из-за невыхода в УПЛ
ФК Буковина. Григорий Чурилов

Исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов остался недоволен результатом матча 7-го тура Чемпионской группы Первой лиги, в котором «желто-черные» на выезде уступила «Полтаве» (0:2). Наставник пообещал кадровые изменения из-за того, что команда прекратила борьбу за выход в элитный дивизион:

– Мне откровенно стыдно за нашу игру. Мы знали, насколько игроки «Полтавы» будут мотивированы. На поле они были более злые, более «голодные», и это в итоге повлияло на окончательный результат матча, потому что мы сегодня проиграли много единоборств. И даже когда у нас были предпосылки к удачному завершению атаки, нам не хватало спортивной злобы. Неприятно такое озвучивать, но могу сказать, что соперник сегодня больше хотел победить, чем мы. Конечно, будут сделаны правильные выводы.

– Как будете настраивать команду на заключительный матч этого сезона, учитывая тот факт, что «Буковина» потеряла любые шансы на попадание в топ-4?

– Все очень просто. Дело не в математических шансах попасть в зону стыковых матчей и тому подобное... Дело в ДНК команды, в ментальности. Если ты любишь футбол, то выходишь на каждую тренировку с целью победить в каждом спринте, каждой микро дуэли, каждой обводке, передаче или отборе мяча. Однако если люди этого не понимают, то здесь не возникает вопроса о каком-то месте в турнирной таблице. Здесь уже прежде всего возникает вопрос: «Достойны ли мы находиться в футбольном клубе «Буковина»?

– Из этих слов можно считать, что летом в «Буковине» будут кадровые ротации?

– Безусловно, они будут. Руководители «Буковины» – это принципиальные люди, максималисты. В такие сложные времена они очень многое делают как для команды, так и для футбола в целом. Конечно, просто так находиться в команде никто не будет, начиная с меня, – считает Чурилов.

Буковина набрала 27 баллов и занимает седьмое место в Чемпионской группе Первой лиги. Черновицкая команда упустила любые шансы в борьбе за выход в элитный дивизион.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Буковина Черновцы Григорий Чурилов
Николай Титюк Источник: ФК Буковина
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