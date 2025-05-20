Финальный матч Лиги Европы 2024/25 состоится 21 мая в 22:00 по киевскому времени в испанском Бильбао.

За титул поспорят два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».

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Главным судьей финала назначен немецкий арбитр Феликс Цвайер.

Обе команды провалили сезон в английской Премьер-лиге, и победа в Лиге Европы станет возможностью сгладить впечатление от неудачного сезона.

Обладатель трофея получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2025/26.

В полуфиналах «Манчестер Юнайтед» дважды уверенно обыграл «Атлетик» из Бильбао (3:0, 4:1), а «Тоттенхэм» оказался сильнее норвежского «Буде-Глимт» (3:1, 2:0).

Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO.

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