Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
21 мая в 22:00 смотрите финальный матч Лиги Европы в испанском Бильбао
Финальный матч Лиги Европы 2024/25 состоится 21 мая в 22:00 по киевскому времени в испанском Бильбао.
За титул поспорят два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным судьей финала назначен немецкий арбитр Феликс Цвайер.
Обе команды провалили сезон в английской Премьер-лиге, и победа в Лиге Европы станет возможностью сгладить впечатление от неудачного сезона.
Обладатель трофея получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2025/26.
В полуфиналах «Манчестер Юнайтед» дважды уверенно обыграл «Атлетик» из Бильбао (3:0, 4:1), а «Тоттенхэм» оказался сильнее норвежского «Буде-Глимт» (3:1, 2:0).
Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стартует турнир в элитном дивизионе
Испанцу исполнилось 44 года, чеху – 43