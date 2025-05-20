Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Лига Европы
20 мая 2025, 07:49 | Обновлено 20 мая 2025, 07:52
182
0

Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

21 мая в 22:00 смотрите финальный матч Лиги Европы в испанском Бильбао

20 мая 2025, 07:49 | Обновлено 20 мая 2025, 07:52
182
0
Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Коллаж Sport.ua

Финальный матч Лиги Европы 2024/25 состоится 21 мая в 22:00 по киевскому времени в испанском Бильбао.

За титул поспорят два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным судьей финала назначен немецкий арбитр Феликс Цвайер.

Обе команды провалили сезон в английской Премьер-лиге, и победа в Лиге Европы станет возможностью сгладить впечатление от неудачного сезона.

Обладатель трофея получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2025/26.

В полуфиналах «Манчестер Юнайтед» дважды уверенно обыграл «Атлетик» из Бильбао (3:0, 4:1), а «Тоттенхэм» оказался сильнее норвежского «Буде-Глимт» (3:1, 2:0).

Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур. Что говорят цифры?
Лунин все ближе к уходу из Реала. На украинца претендуют 4 топ-клуба
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 19 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

Легендарные перчатки эпохи. Касильяс и Чех празднуют день рождения
Футбол | 20 мая 2025, 08:00 0
Легендарные перчатки эпохи. Касильяс и Чех празднуют день рождения
Легендарные перчатки эпохи. Касильяс и Чех празднуют день рождения

Испанцу исполнилось 44 года, чеху – 43

Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Футбол | 20.05.2025, 08:22
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
ПУШИЧ: «Остаюсь главным тренером Шахтера. У меня еще год контракта»​​​​​​​
Футбол | 20.05.2025, 03:17
ПУШИЧ: «Остаюсь главным тренером Шахтера. У меня еще год контракта»​​​​​​​
ПУШИЧ: «Остаюсь главным тренером Шахтера. У меня еще год контракта»​​​​​​​
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Футбол | 19.05.2025, 20:17
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
18.05.2025, 12:07
Футбол
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
19.05.2025, 00:40 3
Бокс
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
18.05.2025, 18:57
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
19.05.2025, 01:17 9
Бокс
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
19.05.2025, 05:05 2
Хоккей
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
19.05.2025, 14:33 1
Футбол
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
19.05.2025, 06:23 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем