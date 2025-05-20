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  4. Что ждет Мудрика после дисквалификации? Эксперт дал неутешительный прогноз
Англия
20 мая 2025, 08:17 |
1752
0

Что ждет Мудрика после дисквалификации? Эксперт дал неутешительный прогноз

Член НОК Вячеслав Попов поделился мнением о возможных последствиях

20 мая 2025, 08:17 |
1752
0
Что ждет Мудрика после дисквалификации? Эксперт дал неутешительный прогноз
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Член медицинской комиссии Национального олимпийского комитета Украины Вячеслав Попов рассказал, что может ждать футболиста сборной Украины Михаила Мудрика после дисквалификации:

– Два года дисквалификации – это окончательный приговор?

– Все зависит от самого футболиста. Если он идет навстречу расследованию, соглашается с выдвинутыми допинговой лабораторией обвинениями, лаборатория идет навстречу и вопрос решается в его пользу.

– Два года вне игры для 24-летнего футболиста – термин ощутимый, но не критический.

– К сожалению, на практике происходит наоборот. После дисквалификации мало кто возвращается на предыдущий высокий уровень, – сделал неутешительный прогноз Попов.

На данный момент 24-летний игрок не может выйти на поле из-за отстранения от футбола – Мудрик обвиняется в употреблении запрещенных веществ. В последний раз он одевал футболку «Челси» 28 ноября в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0).

В нынешнем сезоне вингер провел 15 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативных передачи.

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Николай Титюк Источник: Футбол 24
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