Что ждет Мудрика после дисквалификации? Эксперт дал неутешительный прогноз
Член НОК Вячеслав Попов поделился мнением о возможных последствиях
Член медицинской комиссии Национального олимпийского комитета Украины Вячеслав Попов рассказал, что может ждать футболиста сборной Украины Михаила Мудрика после дисквалификации:
– Два года дисквалификации – это окончательный приговор?
– Все зависит от самого футболиста. Если он идет навстречу расследованию, соглашается с выдвинутыми допинговой лабораторией обвинениями, лаборатория идет навстречу и вопрос решается в его пользу.
– Два года вне игры для 24-летнего футболиста – термин ощутимый, но не критический.
– К сожалению, на практике происходит наоборот. После дисквалификации мало кто возвращается на предыдущий высокий уровень, – сделал неутешительный прогноз Попов.
На данный момент 24-летний игрок не может выйти на поле из-за отстранения от футбола – Мудрик обвиняется в употреблении запрещенных веществ. В последний раз он одевал футболку «Челси» 28 ноября в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0).
В нынешнем сезоне вингер провел 15 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативных передачи.
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