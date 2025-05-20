Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика

Член медицинской комиссии Национального олимпийского комитета Украины Вячеслав Попов поделился мнением о том, почему так долго продолжается расследование дела футболиста Михаила Мудрика. Напомним, вингер английского «Челси» и сборной Украины отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.

– Вопрос относительно Михаила Мудрика. В его организме обнаружили мельдоний, впоследствии была информация, что открыли пробу В. Прошло уже полгода, но окончательный приговор до сих пор не вынесен. Что происходит?

– Мельдоний держится в крови 3–3,5 месяца. За это время могут еще раз проверить, если потребуется. Там сложное дело. В нашей федерации футбола проверяли у соответствующих лиц всю документацию по аптеке, доктора проходили тест на детекторе лжи. Писали докладные записки и так далее. Расследование продолжается.

– Как долго оно может затянуться?

– Насколько мне известно, дело переходит в юридическую плоскость. «Челси» будет искать виновных в суде. Английский клуб приобрел футболиста за 100 миллионов евро. Будут определенные расходы, которые кому нужно покрывать. Англичане, кажется, хотят переложить финансовое бремя на нашу федерацию, – рассказал Попов.