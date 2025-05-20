Ротань не против? Известно, кто возглавит Александрию в новом сезоне

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань с высокой вероятностью покинет свою должность после успешного сезона 2024/25, в котором «горожане» завоевали серебряные медали.

Главным претендентом на роль нового наставника является Алексей Антонов, который на данный момент работает ассистентом в тренерском штабе Ротаня. По информации источника кандидатуру этого тренера также поддерживает и сам Руслан Петрович.

Летом прошлого года Антонову предлагали возглавить другой клуб Украинской Премьер-лиги – «Черноморец». Однако у специалиста на тот момент уже была договоренность с «Александрией», поэтому он присоединился к «горожанам».

Подопечные Руслана Ротаня набрали 66 баллов и занимают второе место в чемпионате. В последнем туре команда сыграет против одесского «Черноморца», однако этот матч не будет иметь особого турнирного значения для «Александрии».