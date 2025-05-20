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  4. Ротань не против? Известно, кто возглавит Александрию в новом сезоне
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 07:19 |
314
0

Ротань не против? Известно, кто возглавит Александрию в новом сезоне

Новым наставником серебряных призеров Премьер-лиги станет Алексей Антонов

20 мая 2025, 07:19 |
314
0
Ротань не против? Известно, кто возглавит Александрию в новом сезоне
ФК Александрия. Алексей Антонов

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань с высокой вероятностью покинет свою должность после успешного сезона 2024/25, в котором «горожане» завоевали серебряные медали.

Главным претендентом на роль нового наставника является Алексей Антонов, который на данный момент работает ассистентом в тренерском штабе Ротаня. По информации источника кандидатуру этого тренера также поддерживает и сам Руслан Петрович.

Летом прошлого года Антонову предлагали возглавить другой клуб Украинской Премьер-лиги – «Черноморец». Однако у специалиста на тот момент уже была договоренность с «Александрией», поэтому он присоединился к «горожанам».

Подопечные Руслана Ротаня набрали 66 баллов и занимают второе место в чемпионате. В последнем туре команда сыграет против одесского «Черноморца», однако этот матч не будет иметь особого турнирного значения для «Александрии».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Руслан Ротань Алексей Антонов назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Telegram
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