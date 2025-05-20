Украина. Премьер лига20 мая 2025, 04:31 | Обновлено 20 мая 2025, 04:35
90
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 28-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей 28-го тура УПЛ
20 мая 2025, 04:31 | Обновлено 20 мая 2025, 04:35
90
0
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 28-го тура УПЛ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 мая 2025, 03:17 3
Наставник донецкого клуба ответил на вопросы после матча с Ингульцом
Футбол | 19 мая 2025, 08:05 0
Украинский голкипер провел на поле весь матч
Футбол | 19.05.2025, 06:23
Футбол | 19.05.2025, 21:02
Хоккей | 19.05.2025, 10:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.05.2025, 18:57
18.05.2025, 08:41 11
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
19.05.2025, 00:59 6
18.05.2025, 01:07 2
19.05.2025, 07:45 1
18.05.2025, 19:14