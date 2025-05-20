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Ролан Гаррос
20 мая 2025, 03:48 | Обновлено 20 мая 2025, 04:37
31
0

Музей Рафаэля Надаля отдал дань уважения карьере испанца на Ролан Гаррос

В музее Рафаэля Надаля в Манакоре открылось новое пространство

20 мая 2025, 03:48 | Обновлено 20 мая 2025, 04:37
31
0
Музей Рафаэля Надаля отдал дань уважения карьере испанца на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В музее Рафаэля Надаля в Манакоре открылось новое пространство, посвященное легендарному успеху испанца на турнире Ролан Гаррос.

Экспозиция включает рекордные 14 Кубков мушкетеров, завоеванных Надалем в Париже, а также ракетки, с которыми он играл на грунте, и фирменные повязки Nike, которые он носил в годы своих побед на этом турнире.

Посетители смогут увидеть впечатляющий фотомонтаж с кадрами триумфов Надаля, а также инфографику, отражающую его невероятные статистические достижения на парижском грунте. Еще одной изюминкой выставки стала реплика скульптуры, посвященной Рафаэлю Надалю, которую недавно ему вручили Федерация тенниса Франции и директор турнира Амели Моресмо. Официальная церемония чествования Надаля состоится в Париже 25 мая.

Гости музея также смогут вблизи рассмотреть впечатляющую полноразмерную скульптуру Рафаэля Надаля, изображающую его на коленях в момент празднования. Этот культовый экспонат, созданный Nike в 2014 году и весящий 150 кг, раньше находился в главном офисе Nike в Европе, а теперь впервые представлен в Манакоре.

Экспозиция сопровождается четырьмя экранами, на которых транслируется трогательный видеоконтент, посвященный достижениям Надаля на грунтовом турнире. И, как известно, именно детали создают атмосферу: 112 теннисных мячей на выставке символизируют 112 побед испанца на Ролан Гаррос.

Обновленная зона, посвященная Ролан Гаррос, уже открыта для посетителей. Кроме того, в этом году Париж также отдает дань уважения Надалю – на турнире будет развернута экспозиция, рассказывающая о каждой из его 14 побед.

Еще одна глава в отношениях Надаля с Францией была написана прошлым летом, когда его выбрали одним из факелоносцев на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Факел, его медали и другие олимпийские памятные предметы теперь тоже выставлены в новой части музея.

Среди других новых экспонатов – последняя сумка для ракеток в карьере Надаля, а также футболки, в которых Рафа и Карлос Алькарас играли в паре на Олимпиаде.

Музей Рафаэля Надаля предлагает широкий спектр цифровых и интерактивных спортивных активностей для индивидуальных посетителей и семей. Здесь можно принять участие в различных играх и погруженных в реальность развлечениях, связанных с теннисом, футболом, Формулой-1, баскетболом, велоспортом и другими видами спорта. Все это делает музей одной из главных туристических достопримечательностей Майорки.

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Рафаэль Надаль Ролан Гаррос музей
Вячеслав Кулаковский Источник: ATP Tour
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