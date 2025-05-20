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20 мая 2025, 03:00 |
307
0

ФОТО. Гави впечатлил всех своей девушкой. Их называют самой красивой парой

Гави встречается с потрясающей испанской красавицей

20 мая 2025, 03:00 |
307
0
ФОТО. Гави впечатлил всех своей девушкой. Их называют самой красивой парой
X. Гави и его девушка Анна Пелайо

Звезда «Барселоны» Гави и его девушка Ана Пелайо поразили своей нежностью на праздновании титула Ла Лиги в воскресенье вечером.

Пара обнималась и гуляла по полю, держась за руки.

Он познакомился с 22-летней студенткой из Севильи Аной через сестру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ана поддерживала его после серьёзной травмы колена, из-за которой Гави пропустил 10 месяцев и чемпионат Европы-2024.

Первые слухи об их отношениях появились прошлым летом, когда Ана выложила фото с мамой и сестрой Гави.

У пары много подписчиков в Instagram — у него 17,9 млн, у неё — 270 тыс.

В соцсети X фанаты «Барсы» пару уже успели назвать самой красивой.

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фото девушки Гави Барселона lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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