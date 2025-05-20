ФОТО. Гави впечатлил всех своей девушкой. Их называют самой красивой парой
Гави встречается с потрясающей испанской красавицей
Звезда «Барселоны» Гави и его девушка Ана Пелайо поразили своей нежностью на праздновании титула Ла Лиги в воскресенье вечером.
Пара обнималась и гуляла по полю, держась за руки.
Он познакомился с 22-летней студенткой из Севильи Аной через сестру.
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Ана поддерживала его после серьёзной травмы колена, из-за которой Гави пропустил 10 месяцев и чемпионат Европы-2024.
Первые слухи об их отношениях появились прошлым летом, когда Ана выложила фото с мамой и сестрой Гави.
У пары много подписчиков в Instagram — у него 17,9 млн, у неё — 270 тыс.
В соцсети X фанаты «Барсы» пару уже успели назвать самой красивой.
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