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20 мая 2025, 02:37 |
79
0

ФОТО. Горячая девушка футболиста Шахтера показала свою красоту

Винисиус Тобиас и его очаровательная возлюбленная

20 мая 2025, 02:37 |
79
0
ФОТО. Горячая девушка футболиста Шахтера показала свою красоту
Instagram. Сандра Гутьеррес, девушка Винисиуса Тобиаса

Сандра Гутьеррес, возлюбленная защитника «Шахтёра» Винисиуса Тобиаса, произвела фурор новой фотосессией.

На снимках она позирует в стильных брюках и откровенном боди, подчёркивая фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Об отношениях пары стало известно в январе 2025 года, и они сразу завоевали симпатию поклонников.

Красавица приезжает в Украину и поддерживает возлюбленного с трибун – она была замечена на нескольких домашних матчах во Львове.

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фото Шахтер Донецк lifestyle Винисиус Тобиас девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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