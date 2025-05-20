Другие новости20 мая 2025, 02:37 |
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ФОТО. Горячая девушка футболиста Шахтера показала свою красоту
Винисиус Тобиас и его очаровательная возлюбленная
20 мая 2025, 02:37 |
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Сандра Гутьеррес, возлюбленная защитника «Шахтёра» Винисиуса Тобиаса, произвела фурор новой фотосессией.
На снимках она позирует в стильных брюках и откровенном боди, подчёркивая фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Об отношениях пары стало известно в январе 2025 года, и они сразу завоевали симпатию поклонников.
Красавица приезжает в Украину и поддерживает возлюбленного с трибун – она была замечена на нескольких домашних матчах во Львове.
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