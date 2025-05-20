ФОТО. Новый тренер Реала отбил девушку у одноклубника. Это любовь
История любви Хаби Алонсо
Хаби Алонсо возглавлял «Байер», приведя команду к чемпионству Германии в 2024 году.
Теперь он поедет тренировать «Реал» и Андрея Лунина, а его постоянной поддержкой является жена Нагоре Аранбуру.
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Пара знакома с подростковых лет Алонсо в «Реал Сосьедад». Они вместе отмечали Октоберфест, путешествовали. Хаби играл за «Баварию» (2014–2017), вернулся в Бундеслигу в 2022 как тренер «Байера» и выиграл чемпионат и Кубок.
Нагоре — модель, актриса, дизайнер и секретарь. The Sun писал, что Питер Крауч интересовался ею, но она «просто учила английский в отеле».
Хаби и Нагоре поженились в 2009 году, за месяц до перехода Алонсо из «Ливерпуля» в «Реал». У пары трое детей: Йончу (2008), Ане (2010) и Эмма (2013).
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