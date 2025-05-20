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20 мая 2025, 02:14 | Обновлено 20 мая 2025, 02:24
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0

ФОТО. Новый тренер Реала отбил девушку у одноклубника. Это любовь

История любви Хаби Алонсо

20 мая 2025, 02:14 | Обновлено 20 мая 2025, 02:24
201
0
ФОТО. Новый тренер Реала отбил девушку у одноклубника. Это любовь
Instagram. Нагоре Аранбуру, жена Хаби Алонсо

Хаби Алонсо возглавлял «Байер», приведя команду к чемпионству Германии в 2024 году.

Теперь он поедет тренировать «Реал» и Андрея Лунина, а его постоянной поддержкой является жена Нагоре Аранбуру.

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Пара знакома с подростковых лет Алонсо в «Реал Сосьедад». Они вместе отмечали Октоберфест, путешествовали. Хаби играл за «Баварию» (2014–2017), вернулся в Бундеслигу в 2022 как тренер «Байера» и выиграл чемпионат и Кубок.

Нагоре — модель, актриса, дизайнер и секретарь. The Sun писал, что Питер Крауч интересовался ею, но она «просто учила английский в отеле».

Хаби и Нагоре поженились в 2009 году, за месяц до перехода Алонсо из «Ливерпуля» в «Реал». У пары трое детей: Йончу (2008), Ане (2010) и Эмма (2013).

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фото Хаби Алонсо девушки lifestyle Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Sportowe Fakty
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