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20 мая 2025, 01:58 |
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ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Наталья Беллоли – жена и муза Рафиньи

Вот почему Рафинья настолько хорош

20 мая 2025, 01:58 |
200
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ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Наталья Беллоли – жена и муза Рафиньи
Instagram. Наталья Беллоли

Наталья Беллоли, жена Рафиньи — одного из ключевых героев победы «Барселоны» в чемпионате Испании, является бразильской моделью и интернет-инфлюенсером.

У неё почти миллион подписчиков в Instagram, где она часто делится яркими фотографиями в стильных образах и снимками из путешествий.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист и его светловолосая возлюбленная знакомы с 2013 года, но долгое время оставались только друзьями. Наталья поддерживала Рафинью в начале его карьеры, веря в его талант. Только в 2021 году они стали парой, и их отношения начали быстро развиваться.

Вскоре влюблённые объявили о помолвке, а в декабре 2022 года сыграли свадьбу в узком кругу семьи и друзей. В мае 2023 года у пары родился сын, которого назвали Гаэлем.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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