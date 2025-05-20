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  4. Греческий журналист – о Яремчуке: «Иметь такого форварда – роскошь»
Греция
20 мая 2025, 02:07 |
89
2

Греческий журналист – о Яремчуке: «Иметь такого форварда – роскошь»

Константинос Льянос похвалил украинца

20 мая 2025, 02:07 |
89
2
Греческий журналист – о Яремчуке: «Иметь такого форварда – роскошь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Греческий журналист Константинос Льянос оценил сезон в «Олимпиакосе» для украинского форварда Романа Яремчука.

Представитель СМИ в комментарии к посту в Twitter клуба из Пирея, в котором приводились статистические данные с результативностью 29-летнего нападающего, написал: «Это настоящая роскошь – иметь такого запасного нападающего. Особенно для греческого клуба. Слава Украине».

В текущем сезоне Яремчук сыграл за «Олимпиакос» 33 матча, проведя на поле 969 минут, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Роман помог своей команде выиграть чемпионат и Кубок Греции.

Сообщалось, что Яремчук демонстрирует бешеную результативность, лучшую чем у Мбаппе и Холанда.

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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apepa
И Яремчук не роскошь, а средство передвижения Олимпиакоса на вершину таблицы греческого чемпионата.
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0
apepa
Рад за Яремчука! Мой любимый украинский игрок. Я твой фанат Ромка! Готов доношевать твои гетры и штаны когда ты их будешь выкидывать в мусорный бак. 
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