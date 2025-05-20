Греческий журналист – о Яремчуке: «Иметь такого форварда – роскошь»

Греческий журналист Константинос Льянос оценил сезон в «Олимпиакосе» для украинского форварда Романа Яремчука.

Представитель СМИ в комментарии к посту в Twitter клуба из Пирея, в котором приводились статистические данные с результативностью 29-летнего нападающего, написал: «Это настоящая роскошь – иметь такого запасного нападающего. Особенно для греческого клуба. Слава Украине».

В текущем сезоне Яремчук сыграл за «Олимпиакос» 33 матча, проведя на поле 969 минут, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Роман помог своей команде выиграть чемпионат и Кубок Греции.

Сообщалось, что Яремчук демонстрирует бешеную результативность, лучшую чем у Мбаппе и Холанда.