Другие новости20 мая 2025, 01:44 |
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ФОТО. Секс-бомба футболиста УПЛ впечатлила соцсети. Фигура – топ
Фернан Фаэррон – самый настоящий счастливчик
20 мая 2025, 01:44 |
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Лаура Ортега, девушка защитника «Ворсклы» Фернана Фаэррона, опубликовала в Instagram горячие фотографии.
В новом фотосете она позирует в купальнике, подчеркивающем её фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
24-летний Фаэррон играет в «Ворскле» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
Ранее он выступал за несколько клубов в Коста-Рике и норвежский «Хам-Кам».
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