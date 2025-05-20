ФОТО. Секс-бомба футболиста УПЛ впечатлила соцсети. Фигура – топ

Лаура Ортега, девушка защитника «Ворсклы» Фернана Фаэррона, опубликовала в Instagram горячие фотографии.

В новом фотосете она позирует в купальнике, подчеркивающем её фигуру.

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24-летний Фаэррон играет в «Ворскле» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Ранее он выступал за несколько клубов в Коста-Рике и норвежский «Хам-Кам».