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20 мая 2025, 01:44 |
369
0

ФОТО. Секс-бомба футболиста УПЛ впечатлила соцсети. Фигура – топ

Фернан Фаэррон – самый настоящий счастливчик

20 мая 2025, 01:44 |
369
0
ФОТО. Секс-бомба футболиста УПЛ впечатлила соцсети. Фигура – топ
Instagram. Лаура Ортега

Лаура Ортега, девушка защитника «Ворсклы» Фернана Фаэррона, опубликовала в Instagram горячие фотографии.

В новом фотосете она позирует в купальнике, подчеркивающем её фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

24-летний Фаэррон играет в «Ворскле» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Ранее он выступал за несколько клубов в Коста-Рике и норвежский «Хам-Кам».

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фото lifestyle девушки Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Фернан Фаэррон
Максим Лапченко Источник: Instagram
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