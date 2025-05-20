Другие новости20 мая 2025, 01:08 |
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ФОТО. Ванат опубликовал милый коллаж с Ярмоленко. С правильным месседжем
Владислав Ванат реализует свои мечты
20 мая 2025, 01:08 |
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Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат отметился публикацией в Instagram.
23-летний футболист опубликовал в сторис фотоколлаж с Андреем Ярмоленко.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Коллаж из серии «тогда/сейчас» – совсем юный Владислав и Андрей, который ещё тогда был одним из ключевых футболистов киевлян.
«Двигайтесь к своим целям», – подписал эти снимки Ванат.
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