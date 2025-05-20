ФОТО. Ванат опубликовал милый коллаж с Ярмоленко. С правильным месседжем

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат отметился публикацией в Instagram.

23-летний футболист опубликовал в сторис фотоколлаж с Андреем Ярмоленко.

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Коллаж из серии «тогда/сейчас» – совсем юный Владислав и Андрей, который ещё тогда был одним из ключевых футболистов киевлян.

«Двигайтесь к своим целям», – подписал эти снимки Ванат.