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20 мая 2025, 01:08 |
60
0

ФОТО. Ванат опубликовал милый коллаж с Ярмоленко. С правильным месседжем

Владислав Ванат реализует свои мечты

20 мая 2025, 01:08 |
60
0
ФОТО. Ванат опубликовал милый коллаж с Ярмоленко. С правильным месседжем
Instagram. Владислав Ванат

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат отметился публикацией в Instagram.

23-летний футболист опубликовал в сторис фотоколлаж с Андреем Ярмоленко.

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Коллаж из серии «тогда/сейчас» – совсем юный Владислав и Андрей, который ещё тогда был одним из ключевых футболистов киевлян.

«Двигайтесь к своим целям», – подписал эти снимки Ванат.

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фото Владислав Ванат Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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