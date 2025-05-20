Ливерпуль стал лучшей командой в АПЛ в выездных матчах
В матче 37-го тура «мерсисайдцы» встречались с «Брайтоном»
В матче 37-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде проиграл «Брайтону» со счетом 2:3.
«Красные» в очередной раз забили гол в выездном матче АПЛ.
«Ливерпуль» стал лишь третьей командой в истории АПЛ, которая забивала во всех 19-ти выездных матчах сезона. Первыми двумя командами с подобным достижением были «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2001/02.
Арсенал – 2001/02
Манчестер Юнайтед – 2001/02
Ливерпуль – 2024/25
В 19-ти выездных матчах сезона «Ливерпуль» набрал 38 очков. Это лучший результат среди всех команд АПЛ. Ближайший преследователь, «Ноттингем Форест», имеет после 19-ти матчей 33 очка.
44 раза «Ливерпуль» отмечался голами в ворота соперников в этих выездных матчах.
A new club record 🎯 pic.twitter.com/3XtsNffZc5— Liverpool FC (@LFC) May 19, 2025
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