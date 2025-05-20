Ливерпуль стал лучшей командой в АПЛ в выездных матчах

В матче 37-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде проиграл «Брайтону» со счетом 2:3.

«Красные» в очередной раз забили гол в выездном матче АПЛ.

«Ливерпуль» стал лишь третьей командой в истории АПЛ, которая забивала во всех 19-ти выездных матчах сезона. Первыми двумя командами с подобным достижением были «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2001/02.

Арсенал – 2001/02

Манчестер Юнайтед – 2001/02

Ливерпуль – 2024/25

В 19-ти выездных матчах сезона «Ливерпуль» набрал 38 очков. Это лучший результат среди всех команд АПЛ. Ближайший преследователь, «Ноттингем Форест», имеет после 19-ти матчей 33 очка.

44 раза «Ливерпуль» отмечался голами в ворота соперников в этих выездных матчах.