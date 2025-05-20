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WTA
20 мая 2025, 00:37 | Обновлено 20 мая 2025, 00:38
139
0

Элина Свитолина вошла в топ-4 лучших теннисисток сезона на грунте

Первая ракетка Украины обошла Игу Свентек

20 мая 2025, 00:37 | Обновлено 20 мая 2025, 00:38
139
0
Элина Свитолина вошла в топ-4 лучших теннисисток сезона на грунте
Getty Images/Global Images Ukraine

В женском Туре, в отличие от мужского, нету ярко выраженного лидера на грунте. Дойдя до четвертьфинала в Риме, финала в Штутгарте и победив в Мадриде, Соболенко набрала 1 540 очков. На втором месте расположилась относительно стабильная Коко Гауфф, сыгравшая в двух финалах WTA 1000 на грунте (Рим и Мадрид). Замыкает тройку Жасмин Паолини, которая выиграла титул в субботу на домашнем турнире в столице Италии.

Рейтинговые очки WTA, набранные с момента турнира в Штутгарте:

  • Арина Соболенко – 1 540 очков
  • Коко Гауфф (США) – 1 408
  • Жасмин Паолини (Италия) – 1 260
  • Элина Свитолина (Украина) – 855
  • Алена Остапенко (Латвия) – 630
  • Ига Свентек (Польша) – 563
  • Пейтон Стернс (США) – 510
  • Мирра Андреева – 490
  • Циньвень Чжэн (Китай) – 400
  • Диана Шнайдер – 395

Ига Свентек, опустившаяся на 5-е место в мировом рейтинге WTA, пока не демонстрирует привычного уровня игры на грунте. Четырехкратная победительница Ролан Гаррос уступает Элине Свитолиной (победа в Руане, полуфинал в Мадриде, четвертьфинал в Риме) и Елене Остапенко, которая в Штутгарте обыграла ее в шестой раз.

Американки Мэдисон Киз (280 очков) и Джессика Пегула (230) остаются в тени, а финалистка Ролан Гаррос-2023 Елена Рыбакина выиграла лишь по одному матчу в Мадриде и Риме (всего 130 очков). Из-за продолжающейся травмы спины 10-я ракетка мира Паула Бадоса так и не сыграла на грунте в этом сезоне, снявшись с турниров в Мадриде и Риме.

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Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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