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Англия
19 мая 2025, 22:51 | Обновлено 19 мая 2025, 23:01
52
0

Эллиот и Собослаи обеспечили Ливерпулю минимальный перевес к перерыву

У Брайтона в первом тайме отличился Ясин Айяри

19 мая 2025, 22:51 | Обновлено 19 мая 2025, 23:01
52
0
Эллиот и Собослаи обеспечили Ливерпулю минимальный перевес к перерыву
ФК Ливерпуль

Вечером 19 мая проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Брайтон принимает Ливерпуль на домашнем стадионе Амекс.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Встреча особой турнирной роли не играет. Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии, а Брайтон потерял шансы на еврокубки.

Харви Эллиот и Доминик Собослаи обеспечили Ливерпулю минимальный перевес к перерыву (2:1). У хозяев поля отличился Ясин Айяри.

АПЛ. 37-й тур, 19 мая

Брайтон – Ливерпуль – 1:2 (перерыв)

Голы: Аяри, 32 – Эллиотт, 9, Собослаи, 45+1

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Брайтон - Ливерпуль Харви Эллиотт Доминик Собослаи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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