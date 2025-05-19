Эллиот и Собослаи обеспечили Ливерпулю минимальный перевес к перерыву
У Брайтона в первом тайме отличился Ясин Айяри
Вечером 19 мая проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Брайтон принимает Ливерпуль на домашнем стадионе Амекс.
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Встреча особой турнирной роли не играет. Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии, а Брайтон потерял шансы на еврокубки.
Харви Эллиот и Доминик Собослаи обеспечили Ливерпулю минимальный перевес к перерыву (2:1). У хозяев поля отличился Ясин Айяри.
АПЛ. 37-й тур, 19 мая
Брайтон – Ливерпуль – 1:2 (перерыв)
Голы: Аяри, 32 – Эллиотт, 9, Собослаи, 45+1
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