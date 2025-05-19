Вечером 19 мая пройдет матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Брайтон будет принимать Ливерпуль на домашнем стадионе Амекс.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Встреча особой турнирной роли не играет. Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии, а Брайтон потерял шансы на еврокубки.

Стали известны стартовые составы на матч Брайтона и Ливерпуля