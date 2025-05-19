Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы на матч Брайтона и Ливерпуля
Англия
19 мая 2025, 21:05 | Обновлено 19 мая 2025, 21:57
163
0

Стали известны стартовые составы на матч Брайтона и Ливерпуля

Вечером 19 мая пройдет матч 37-го тура Английской Премьер-лиги

19 мая 2025, 21:05 | Обновлено 19 мая 2025, 21:57
163
0
Стали известны стартовые составы на матч Брайтона и Ливерпуля
ФК Ливерпуль

Вечером 19 мая пройдет матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Брайтон будет принимать Ливерпуль на домашнем стадионе Амекс.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Встреча особой турнирной роли не играет. Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии, а Брайтон потерял шансы на еврокубки.

Стали известны стартовые составы на матч Брайтона и Ливерпуля

По теме:
Чарльтон – Лейтон Ориент. Прогноз и анонс на финал Первой лиги Англии
Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на финал плей-офф Чемпионшипа
АРТЕТА: «Мечта Арсенала состоит в том, чтобы завоевать большой трофей»
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Брайтон - Ливерпуль стартовые составы Мохамед Салах
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Бокс | 19 мая 2025, 07:45 1
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»

Промоутер отреагировал на возвращение Мэнни Пакьяо

Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Бокс | 19 мая 2025, 00:40 3
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта

Бой против Канело станет для Кроуфорда последним в карьере, утверждает Вирджил Ортис

Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Футбол | 19.05.2025, 01:35
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Барселона решила, кто будет тренировать клуб до конца сезона 2026/27
Футбол | 19.05.2025, 20:35
Барселона решила, кто будет тренировать клуб до конца сезона 2026/27
Барселона решила, кто будет тренировать клуб до конца сезона 2026/27
Лидер Шахтера: «Динамо прошло сезон УПЛ без поражений. Нужно это уважать»
Футбол | 19.05.2025, 16:38
Лидер Шахтера: «Динамо прошло сезон УПЛ без поражений. Нужно это уважать»
Лидер Шахтера: «Динамо прошло сезон УПЛ без поражений. Нужно это уважать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика
19.05.2025, 00:01 7
Футбол
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
18.05.2025, 12:07
Футбол
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
17.05.2025, 20:33 7
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
19.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
18.05.2025, 08:41 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем