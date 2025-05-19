Англия19 мая 2025, 21:05 | Обновлено 19 мая 2025, 21:57
163
0
Стали известны стартовые составы на матч Брайтона и Ливерпуля
Вечером 19 мая пройдет матч 37-го тура Английской Премьер-лиги
19 мая 2025, 21:05 | Обновлено 19 мая 2025, 21:57
163
0
Вечером 19 мая пройдет матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Брайтон будет принимать Ливерпуль на домашнем стадионе Амекс.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Встреча особой турнирной роли не играет. Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии, а Брайтон потерял шансы на еврокубки.
Стали известны стартовые составы на матч Брайтона и Ливерпуля
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