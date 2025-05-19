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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 21:29 | Обновлено 19 мая 2025, 21:34
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2

Известно, почему Ребров мог не вызвать Ваната и Бражко в сборную Украины

Шанс сыграть на Евро-2025?

19 мая 2025, 21:29 | Обновлено 19 мая 2025, 21:34
2230
2
Известно, почему Ребров мог не вызвать Ваната и Бражко в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В понедельник наставник сборной Украины Сергей Ребров назвал заявку национальной команды на контрольные матчи против Канады и Новой Зеландии.

Игры пройдут 7 и 10 июня.

Многих удивило, что в списке всего один форвард (Роман Яремчук) и нет лучшего бомбардира чемпионата Украины Владислава Ваната. Также в списке отсутствуют хавбеки Владимир Бражко и Егор Ярмолюк.

Вероятно, это связано с тем, что все три игрока поедут на молодежный чемпионат Европы U-21, который стартует в Словакии 11 июня.

Самым старшим среди трех игроков является 23-летний Ванат, но он как раз проходит по возрасту на Евро (могут сыграть те, кто родился 1 января 2002 года или позже) – Владислав родился 4 января 2002 года.

Бражко 23 года (родился 23 января 2002 года), а Ярмолюку 21 год.

Вероятно, с этим связано отсутствие этих футболистов, которым дадут шанс показать себя на молодежном Евро. Наставник Унаи Мельгоса еще не объявил состав.

На групповом этапе Евро U-21 Украина сыграет против cборных Нидерландов, Финляндии и Дании.

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Владислав Ванат Владимир Бражко Егор Ярмолюк сборная Украины по футболу Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Ванат і Ярмолюк молодіжці точно не завадять
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Wlad West
Не "відомо", а "імовірно".
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