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Англия
19 мая 2025, 21:14 |
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0

Чарльтон – Лейтон Ориент. Прогноз и анонс на финал Первой лиги Англии

Поединок состоится 25 мая в 15:00 по Киеву

19 мая 2025, 21:14 |
76
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Чарльтон – Лейтон Ориент. Прогноз и анонс на финал Первой лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Чарльтон

В воскресенье, 25 мая, состоится финальный матч плей-офф Первой лиги Англии «Чарльтон» – «Лейтон Ориент». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Чарльтон

В регулярном чемпионате «Чарльтон» финишировал на четвертом месте. В 46 матчах команда набрала 85 очков (25 побед, 10 ничьих и 11 поражений). В полуфинале плей-офф «Чарльтон» встречался с «Уикомб Уондерерс». Первый матч проходил на поле «Уикомб Уондерерс» и закончился вничью 0:0. Домашний матч «Чарльтон» выиграл 1:0. Решающий мяч на 81-й минуте забил Мэтт Годден.

Лейтон Ориент

«Лейтон Ориент» буквально ворвался в зону плей-офф, выиграв шесть последних матчей в чемпионате Первой лиги. Команда набрала 78 очков (24 победы, 6 ничьих и 16 поражений) и в турнирной таблице заняла шестое место. В полуфинале «Лейтон Ориент» встретился с командой «Стокпорт Каунти». Матч на поле «Лейтон Ориент» закончился вничью 2:2. В ответном поединке команда вышла вперед на 3-й минуте, но «Стокпорт Каунти» счет сравнял. Для определения победителя противостояния понадобилась серия пенальти, в которой точнее были футболисты «Лейтон Ориент» (4:1).

Личные встречи

В регулярном чемпионате оба матча выиграл «Чарльтон». Дома команда победила 1:0. Поединок на поле «Лейтон Ориент» завершился поражением хозяев со счетом 1:2.

«Чарльтон» – «Лейтон Ориент»: ключевая статистика и тренды

В матчах чемпионата и плей-оф «Чарльтон» забивал в среднем по 1,42 гола за игру. Средняя результативность «Лейтон Ориент» составляет 1,56 гола за матч.

Прогноз

Победитель матча следующий сезон проведет в Чемпионшипе. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Betking
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Чарльтон Лейтон Ориент чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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