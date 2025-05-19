Клуб УПЛ как минимум на месяц потерял вратаря

На 54-й минуте поединка 29 тура УПЛ с «Шахтером» вратарь «Ингульца» Антон Жилкин после столкновения с игроком «горняков» вынужден был попросить замену.

Как стало известно Sport.ua, по возвращении из Львова Жилкин воспользуется услугами МРТ и только после этого можно будет сказать обойдется ли без хирургического вмешательства. Но как минимум на месяц он выбыл из строя.

По имеющейся информации также под вопросом участие в поединке заключительного тура – с «Ворсклой», который пройдет 23 мая, опытного полузащитника Валерия Сада. Из-за мышечной контузии он пропустил предыдущий матч – с «Шахтером».

Календарный матч «Ингульца» с «Ворсклой» начнется 23 мая в 15:30 в Александрии на стадионе «Ника».

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Ингульца» Роман Волохатый рассказал, что помогло «горнякам» отпраздновать крупную победу – 4:1.