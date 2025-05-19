Первый большой летний трансфер МЮ. Клуб покупает форварда
Кунья станет игроком Манчестер Юнайтед
По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед активирует клаусулу в контракте нападающего Вулверхэмптона Матеуса Куньи.
Трансфер бразильского игрока обойдется клубу в 62,5 миллионов фунтов и станет первым большим переходом МЮ, запланированным на лето.
К Кунье есть интерес других клубов, в том числе из АПЛ и Саудовской Аравии, но форвард выбрал вариант с Манчестер Юнайтед и уже согласовал длительный контракт.
В 63 матчах АПЛ в составе Волков игрок сборной Бразилии забил 27 голов и сделал 13 результативных передач.
Интересно, что сейчас в таблице чемпионата Англии Вулверхэмптон находится выше МЮ – 14-е место против 16-го.
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