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Англия
19 мая 2025, 20:10 | Обновлено 19 мая 2025, 20:12
820
1

Первый большой летний трансфер МЮ. Клуб покупает форварда

Кунья станет игроком Манчестер Юнайтед

19 мая 2025, 20:10 | Обновлено 19 мая 2025, 20:12
820
1
Первый большой летний трансфер МЮ. Клуб покупает форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед активирует клаусулу в контракте нападающего Вулверхэмптона Матеуса Куньи.

Трансфер бразильского игрока обойдется клубу в 62,5 миллионов фунтов и станет первым большим переходом МЮ, запланированным на лето.

К Кунье есть интерес других клубов, в том числе из АПЛ и Саудовской Аравии, но форвард выбрал вариант с Манчестер Юнайтед и уже согласовал длительный контракт.

В 63 матчах АПЛ в составе Волков игрок сборной Бразилии забил 27 голов и сделал 13 результативных передач.

Интересно, что сейчас в таблице чемпионата Англии Вулверхэмптон находится выше МЮ – 14-е место против 16-го.

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Матеус Кунья Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Gargantua81
Кунья и Диалло хорошие крылья атаки. А Гарначо на выход?
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