ЮКСА – Металлист – 3:3. Дубль Луцива с пенальти. Видео голов и обзор матча
Команды провели результативный матч
В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч ЮКСА – «Металлист». Поединок прошел в напряженной борьбе и закончился со счетом 3:3.
В первом тайме голы Никиты Кононова и Никиты Сытникова обеспечили хозяевам поля комфортное преимущество. Но все изменилось во втором тайме.
Петр Луцив двумя голами с одиннадцатиметровой отметки восстановил паритет. А на 72-й минуте Виталий Федорив вывел «Металлист» вперед.
Однако удержать победу харьковскому клубу не удалось. В компенсированное время Андрей Спиваков спас ЮКСА от поражения.
Первая лига. Чемпионская группа. 18 мая
ЮКСА – «Металлист» Харьков – 3:3
Голы: Кононов, 29, Сытников, 39, Спиваков, 90+1 – Луцив, 59 (пенальти), 64 (пенальти), Федорив, 72
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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