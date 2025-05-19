ЮКСА – Металлист – 3:3. Дубль Луцива с пенальти. Видео голов и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч ЮКСА – «Металлист». Поединок прошел в напряженной борьбе и закончился со счетом 3:3.

В первом тайме голы Никиты Кононова и Никиты Сытникова обеспечили хозяевам поля комфортное преимущество. Но все изменилось во втором тайме.

Петр Луцив двумя голами с одиннадцатиметровой отметки восстановил паритет. А на 72-й минуте Виталий Федорив вывел «Металлист» вперед.

Однако удержать победу харьковскому клубу не удалось. В компенсированное время Андрей Спиваков спас ЮКСА от поражения.

Первая лига. Чемпионская группа. 18 мая

ЮКСА – «Металлист» Харьков – 3:3

Голы: Кононов, 29, Сытников, 39, Спиваков, 90+1 – Луцив, 59 (пенальти), 64 (пенальти), Федорив, 72

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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