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Украина. Первая лига
19 мая 2025, 17:54 | Обновлено 19 мая 2025, 17:56
143
0

ЮКСА – Металлист – 3:3. Дубль Луцива с пенальти. Видео голов и обзор матча

Команды провели результативный матч

19 мая 2025, 17:54 | Обновлено 19 мая 2025, 17:56
143
0
ЮКСА – Металлист – 3:3. Дубль Луцива с пенальти. Видео голов и обзор матча
ФК ЮКСА

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч ЮКСА – «Металлист». Поединок прошел в напряженной борьбе и закончился со счетом 3:3.

В первом тайме голы Никиты Кононова и Никиты Сытникова обеспечили хозяевам поля комфортное преимущество. Но все изменилось во втором тайме.

Петр Луцив двумя голами с одиннадцатиметровой отметки восстановил паритет. А на 72-й минуте Виталий Федорив вывел «Металлист» вперед.

Однако удержать победу харьковскому клубу не удалось. В компенсированное время Андрей Спиваков спас ЮКСА от поражения.

Первая лига. Чемпионская группа. 18 мая

ЮКСА – «Металлист» Харьков – 3:3

Голы: Кононов, 29, Сытников, 39, Спиваков, 90+1 – Луцив, 59 (пенальти), 64 (пенальти), Федорив, 72

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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ЮКСА Тарасовка Металлист Харьков видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Никита Сытников Андрей Спиваков Виталий Федорив Петр Луцив
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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