Полузащитник Ингульца: «Не заслуживали такого поражения от Шахтера»

Полузащитник «Ингульца» Роман Волохатый, который сравнял счет в поединке 29 тура УПЛ – с «Шахтером» эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «горнякам» отпраздновать крупную победу – 4:1.

«Мы заслуживали лучшей участи. И не только потому, что гости свой четвертый мяч забили в компенсированное время. Еще когда счет после нашей грубой ошибки стал – 3:1 петровчане не воспользовались двумя голевыми моментами подряд. Подвела реализация в отличие от «Шахтера», который огрехов не прощал.

Все же, даже в крупной неудаче надо искать позитив. Потому что именно в поединках с такими именитыми визави дают о себе знать недостатки

от которых следует избавиться в первую очередь.

Что касается моего гола в ворота «горняков», то он пока наиболее памятный в моей карьере. Ведь соперникам уровня «Шахтера» я раньше не забивал.

Теперь судьба «Ингульца» – в наших руках. Если в последнем туре возьмем верх над «Ворсклой», то избежим прямого вылета из УПЛ».

Сейчас подопечные Василия Кобина занимают 15 место в чемпионате, набрав 23 очка.

Ранее мы сообщали, что появилось видео голов матча «Ингульца» и «Шахтера».