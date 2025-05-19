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Украина. Первая лига
19 мая 2025, 17:28 |
28
0

СК Полтава – Буковина Черновцы – 2:0. Видео голов и обзор матча

СК «Полтава» продолжает борьбу за прямой выход в УПЛ

19 мая 2025, 17:28 |
28
0
СК Полтава – Буковина Черновцы – 2:0. Видео голов и обзор матча
СК Полтава

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч СК «Полтава» – «Буковина». Матч закончился победой хозяев поля со счетом 2:0.

СК «Полтава» ведет борьбу за повышение в классе и была настроена на победу. «Буковина» шансы на выход в УПЛ уже потеряла.

Более мотивированные хозяева поля вышли вперед на 21-й минуте благодаря голу Дмитрия Щербака. А во втором тайме Максим Марусич закрепил преимущество «Полтавы».

Первая лига. Чемпионская группа. 18 мая

СК «Полтава» – «Буковина» Черновцы – 2:0

Голы: Щербак, 21, Марусич, 65

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Полтава Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Дмитрий Щербак Максим Марусич
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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