СК Полтава – Буковина Черновцы – 2:0. Видео голов и обзор матча
СК «Полтава» продолжает борьбу за прямой выход в УПЛ
В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч СК «Полтава» – «Буковина». Матч закончился победой хозяев поля со счетом 2:0.
СК «Полтава» ведет борьбу за повышение в классе и была настроена на победу. «Буковина» шансы на выход в УПЛ уже потеряла.
Более мотивированные хозяева поля вышли вперед на 21-й минуте благодаря голу Дмитрия Щербака. А во втором тайме Максим Марусич закрепил преимущество «Полтавы».
Первая лига. Чемпионская группа. 18 мая
СК «Полтава» – «Буковина» Черновцы – 2:0
Голы: Щербак, 21, Марусич, 65
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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