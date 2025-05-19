СК Полтава – Буковина Черновцы – 2:0. Видео голов и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч СК «Полтава» – «Буковина». Матч закончился победой хозяев поля со счетом 2:0.

СК «Полтава» ведет борьбу за повышение в классе и была настроена на победу. «Буковина» шансы на выход в УПЛ уже потеряла.

Более мотивированные хозяева поля вышли вперед на 21-й минуте благодаря голу Дмитрия Щербака. А во втором тайме Максим Марусич закрепил преимущество «Полтавы».

Первая лига. Чемпионская группа. 18 мая

СК «Полтава» – «Буковина» Черновцы – 2:0

Голы: Щербак, 21, Марусич, 65

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча