Кудровка – Агробизнес – 2:0. Видео голов и обзор матча
«Кудровка» вышла на третье место
В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Кудровка» –«Агробизнес». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
«Кудровка» открыла счет на 16-й минуте матча. Гол на свой счет записал Валерий Рогозинский.
Спустя десять минут счет в матче стал 2:0. Автором гола стал Артем Легостаев. «Кудровка» одержала победу и перед последним туром занимает в турнирной таблице третье место.
Первая лига. Чемпионская группа. 18 мая
«Кудровка» – «Агробизнес» – 2:0
Голы: Рогозинский, 16, Легостаев, 26
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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