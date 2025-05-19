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Украина. Первая лига
19 мая 2025, 16:55 | Обновлено 19 мая 2025, 17:33
96
0

Кудровка – Агробизнес – 2:0. Видео голов и обзор матча

«Кудровка» вышла на третье место

19 мая 2025, 16:55 | Обновлено 19 мая 2025, 17:33
96
0
Кудровка – Агробизнес – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Кудровка

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Кудровка» –«Агробизнес». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

«Кудровка» открыла счет на 16-й минуте матча. Гол на свой счет записал Валерий Рогозинский.

Спустя десять минут счет в матче стал 2:0. Автором гола стал Артем Легостаев. «Кудровка» одержала победу и перед последним туром занимает в турнирной таблице третье место.

Первая лига. Чемпионская группа. 18 мая

«Кудровка» – «Агробизнес» – 2:0

Голы: Рогозинский, 16, Легостаев, 26

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Кудровка Агробизнес видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Валерий Рогозинский Артем Легостаев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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