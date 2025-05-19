Металлист 1925 – Эпицентр – 1:3. Видео голов и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Металлист 1925» –«Эпицентр». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

«Эпицентр» вышел вперед на 12-й минуте. Счет открыл Даниил Кравчук.

«Металлист 1925» отыгрался на 27 минуте благодаря точному удару Владлена Юрченко. Но под занавес первого тайма Иван Бендера снова вывел команду гостей вперед.

В начале второго тайма Андрей Беженар довел преимущество «Эпицентра» до двух мячей. Больше голов команды не забивали.

Руководство «Металлиста 1925» после поражения приняло решение отстранить от занимаемой должности главного тренера команды Патрика ван Леувена.

Первая лига. Чемпионская группа. 17 мая

«Металлист 1925» – «Эпицентр» – 1:3

Голы: Юрченко, 27 – Кравчук, 12, Бендера, 44, Беженар, 51

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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