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  4. Металлист 1925 – Эпицентр – 1:3. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
19 мая 2025, 16:26 |
181
0

Металлист 1925 – Эпицентр – 1:3. Видео голов и обзор матча

После поражения харьковский клуб уволил главного тренера

19 мая 2025, 16:26 |
181
0
Металлист 1925 – Эпицентр – 1:3. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Металлист 1925» –«Эпицентр». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

«Эпицентр» вышел вперед на 12-й минуте. Счет открыл Даниил Кравчук.

«Металлист 1925» отыгрался на 27 минуте благодаря точному удару Владлена Юрченко. Но под занавес первого тайма Иван Бендера снова вывел команду гостей вперед.

В начале второго тайма Андрей Беженар довел преимущество «Эпицентра» до двух мячей. Больше голов команды не забивали.

Руководство «Металлиста 1925» после поражения приняло решение отстранить от занимаемой должности главного тренера команды Патрика ван Леувена.

Первая лига. Чемпионская группа. 17 мая

«Металлист 1925» – «Эпицентр» – 1:3

Голы: Юрченко, 27 – Кравчук, 12, Бендера, 44, Беженар, 51

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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