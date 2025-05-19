Раньери определил, будет ли играть Довбик в решающем матче сезона

Лидер «Ромы» Артем Довбик получил повреждение ведущей мышцы на тренировке. Это помешало Артему принять участие в последнем матче Серии А против «Милана» (3:1).

По информации итальянских СМИ, Артем упорно работает, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки. Есть большая вероятность, что Артем выйдет в стартовом составе в решающем матче Серии А против «Торино». Именно Артема хочет выпустить в старте наставник «волков» Клаудио Раньери, а Элдор Шомуродов останется в запасе.

«Рома» занимает в турнирной таблице Серии А пятую позицию с 65 очками, до зоны Лиги чемпионов – 1 зачетный пункт.