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  4. Раньери определил, будет ли играть Довбик в решающем матче сезона
Италия
19 мая 2025, 19:43 |
1533
0

Раньери определил, будет ли играть Довбик в решающем матче сезона

Артем рассчитывает восстановиться от травмы

19 мая 2025, 19:43 |
1533
0
Раньери определил, будет ли играть Довбик в решающем матче сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Лидер «Ромы» Артем Довбик получил повреждение ведущей мышцы на тренировке. Это помешало Артему принять участие в последнем матче Серии А против «Милана» (3:1).

По информации итальянских СМИ, Артем упорно работает, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки. Есть большая вероятность, что Артем выйдет в стартовом составе в решающем матче Серии А против «Торино». Именно Артема хочет выпустить в старте наставник «волков» Клаудио Раньери, а Элдор Шомуродов останется в запасе.

«Рома» занимает в турнирной таблице Серии А пятую позицию с 65 очками, до зоны Лиги чемпионов – 1 зачетный пункт.

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Клаудио Раньери Эльдор Шомуродов Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олейник Источник
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