Украина. Первая лига19 мая 2025, 15:46 | Обновлено 19 мая 2025, 15:47
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Нива Тернополь – Металлург Запорожье – 0:0. Видеообзор матча
Команды не порадовали забитыми мячами
19 мая 2025, 15:46 | Обновлено 19 мая 2025, 15:47
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В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Нива» Тернополь – «Металлург» Запорожье. Поединок прошел без забитых мячей.
«Нива» уже решила свои турнирные задачи. А вот «Металлург» еще не обезопасил себя от переходных матчей.
Очки были нужнее команде гостей. Но и «Нива» не хотела уступать на своем поле. В итоге матч завершился вничью 0:0.
Первая лига. Группа Выбывание. 18 мая
«Нива» Тернополь – «Металлург» Запорожье – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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