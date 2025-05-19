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Украина. Первая лига
19 мая 2025, 15:46 | Обновлено 19 мая 2025, 15:47
29
0

Нива Тернополь – Металлург Запорожье – 0:0. Видеообзор матча

Команды не порадовали забитыми мячами

19 мая 2025, 15:46 | Обновлено 19 мая 2025, 15:47
29
0
Нива Тернополь – Металлург Запорожье – 0:0. Видеообзор матча
ФК Нива Тернополь

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Нива» Тернополь – «Металлург» Запорожье. Поединок прошел без забитых мячей.

«Нива» уже решила свои турнирные задачи. А вот «Металлург» еще не обезопасил себя от переходных матчей.

Очки были нужнее команде гостей. Но и «Нива» не хотела уступать на своем поле. В итоге матч завершился вничью 0:0.

Первая лига. Группа Выбывание. 18 мая

«Нива» Тернополь – «Металлург» Запорожье – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Нива Тернополь Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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