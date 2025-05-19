Теннисный мир актера. Встреча с Надалем, интервью Костюк, кумир Алькарас

Британский актер Джейсон Айзекс совершенствовал свое актерское мастерство на протяжении нескольких десятилетий, снявшись в фильмах о Гарри Поттере, исторической драме «Патриот» и получившем признание критиков сериале «Белый лотос». Но до блеска и гламура голливудской славы, и даже до первых театральных ролей, которые принесли ему известность как исполнителю, уроженец Ливерпуля был предан теннису. Айзекс продолжает играть почти каждый день и является настоящей энциклопедией теннисных знаний, внимательно следя за результатами и сюжетами в современном теннисе.

Недавно он появился в шоу «Вторая подача» на Tennis Channel 2, чтобы рассказать о своей страсти к этой игре и объяснить, почему теннис всегда будет занимать место в его плотном графике.

Когда теннис овладевает человеком, это, как правило, на всю жизнь. И Айзекс – не исключение. Его появление в шоу показало знаменитого актера в совершенно новом свете. Он поделился воспоминаниями о встрече с Рафаэлем Надалем в академии испанца, рассказал о величии «Большой тройки» и о том, что даже взял интервью у второй ракетки Украины Марты Костюк после одной из ее побед в матче на турнире WTA 1000 в Риме.

Айзекс вырос в крайне соревновательной семье в Англии, которая любила активный образ жизни. Неудивительно, что, однажды открыв для себя теннис, он мгновенно увлекся этим видом спорта.

«Я вырос в Ливерпуле с тремя братьями. Мы яростно соревновались во всем: в интеллектуальной, физической и любой другой сфере. И до сих пор так», – рассказал Айзекс о своем детстве. В теннисе он нашел спорт, в котором оказался хорош, который не требует слишком много времени и которым можно заниматься в любом месте, куда бы ни привела его актерская карьера.

«Мне нравится играть до трех побед. Я стараюсь компенсировать недостаток таланта выносливостью. И я предпочитаю одиночку, потому что в парной игре нужен реальный навык, а в одиночной – просто вернуть мяч на одну подачу больше», – с улыбкой добавил он.

Актер также высказался о текущем состоянии профессионального тенниса, от которого он не может оторваться. Айзекс ценит чистоту и эстетику игры, но не забывает и об ее развлекательной составляющей – именно этим, по его мнению, и отличается Карлос Алькарас.

«Алькарас – он понимает, что это тоже развлечение. Он получает удовольствие от того, что развлекает публику. Он не переходит грань глупости, не рискует матчами, но он любит получать удовольствие, любит исполнять рискованные удары и радовать зрителей. И это чувствуется на стадионе. Чувствуется радость и наслаждение от игры».

Айзекс также провел параллели и различия между элитными теннисистами и актёрами, приоткрыв занавес над собственным процессом стремления к совершенству. Мотивация, по его словам, одинакова, но есть одно принципиальное различие.

«Актерская игра – это не соревнование, потому что все зависит от партнера. Актерство – это про человеческую связь. И, думаю, именно поэтому я этим и занимаюсь. Потому что я всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Я не знал, кем быть и как себя вести. А когда я становился кем-то другим – я как будто отправлялся в путешествие, ведомое жаждой понять, почему другим людям комфортно в их собственной жизни».

«Будь любознательным, будь открытым, будь уязвимым. Вот к чему я стремлюсь», – подытожил он.