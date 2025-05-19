Подолье Хмельницкий – Феникс-Мариуполь – 1:2. Видео голов и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Подолье» Хмельницкий – «Феникс-Мариуполь». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1.

«Феникс-Мариуполь» открыл счет в конце первого тайма. Автором забитого мяча стал Андрей Богданов.

На 62-й минуте Руслан Непейпиев увеличил преимущество команды гостей, но уже через минуту Вадим Шаврин один гол отыграл. Однако это все, что удалось футболистам «Подолья».

«Подолье» продолжило серию матчей без побед на своем поле. Последний раз команда выигрывала дома еще в сентябре прошлого года.

Первая лига. Группа Выбывание. 17 мая

«Подолье» Хмельницкий – «Феникс-Мариуполь» – 1:2

Голы: Шаврин, 63 – Богданов, 40, Непейпиев, 62

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