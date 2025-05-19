Цифры и факты. Важнейшие события 29-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 29-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

Общая беспроигрышная серия «Динамо» достигает 31-го матча (+22=9), а гостевая – 16 (+10=6).

Бело-синие забивают «Черноморцу» в общем 30 игр подряд, а в гостях – 14.

Динамовцы реализовывают 16-й пенальти кряду.

Андрей Ярмоленко, обойдя Сергея Реброва, становится новым рекордсменом УПЛ по числу голов в рядах одного клуба – 114.

Андрей Ярмоленко забивает «Черноморцу» больше, чем кому-либо – 15 мячей (ЧУ – 14, КУ – 1).

Николай Шапаренко проводит 250-й матч в карьере (ЧУ – 139, КУ – 13, СК – 3, ЕК – 54, СУ – 41), а Владислав Кабаев – 100-й за «Динамо» (ЧУ – 75, КУ – 4, ЕК – 21).

50-й мяч в карьере пропускает Руслан Нещерет (ЧУ – 37, КУ – 3, ЕК – 10).

«Черноморец» завершает свою безничейную серию, которая составила 17 игр (+3-14). Последний раз одесситы подписывали мировую 25 октября 2024 года – 1:1 в гостях с «Рухом».

Алексей Хобленко, 3-й раз поразивший ворота «Динамо», забивает 15-й мяч в УПЛ в рядах «моряков».

«Александрия» 3-й раз подряд берет верх над «Вересом» на своем поле (мячи 7-3).

Подопечные Руслана Ротаня, одержавшие 4-ю подряд победу в родных стенах (мячи 10-2), празднуют 20-ю викторию в этом сезоне.

Черно-желто-зеленые продлевают рекордную домашнюю беспроигрышную серию до 17 игр (+13=4), а общую голевую - до 10.

Кирилл Ковалец проводит 152-й матч в УПЛ за «горожан», повторяя клубный рекорд Евгения Банады.

Кирилл Ковалец забивает 26-й мяч за «Александрию» в чемпионатах Украины и, обойдя Максима Третьякова, становится новым рекордсменом клуба.

ФК Александрия. Кирилл Ковалец

«Верес» по-прежнему не знает побед во встречах с александрийцами 6 ничьих и 3 поражения.

Подопечные Олега Шандрука проигрывают в общем 4-й матч подряд (мячи 1-10), а в гостях – 3-й (мячи 1-8).

Николай Гайдучик, на 341-й минуте прервавший безголевую серию красно-черных, забивает 12-й матч в УПЛ и бьет клубный рекорд Александра Паляницы 31-летней давности.

«Шахтер» берет верх над «Ингульцом» во всех 6 встречах в чемпионатах Украины (мячи 19-2).

Оранжево-черные, нанесшие 3-й разгром красно-желтым, одерживают 15-ю крупную победу в УПЛ под руководством Марино Пушича, в том числе 10-ю в этом сезоне.

Марино Пушич проводит 70-й матч во главе горняков (ЧУ – 49, КУ – 7, ЕК – 14).

Артем Бондаренко забивает «Ингульцу» больше, чем кому-либо – 7 мячей (4 – за «Мариуполь», 3 – за «Шахтер»).

35-й мяч за «Шахтер» забивает Георгий Судаков (ЧУ – 29, КУ – 2, ЕК – 4).

«Ингулец» терпит 50-е поражение в чемпионатах Украины, а Василий Кобин – 30-е.

«Заря» проводит 700-й матч в чемпионатах Украины, в том числе 350-й на своем поле.

«Полесье» устанавливает личный рекорд, забивая в гостях 6 игр подряд.

Житомиряне 10-й раз играют на «ноль» в этом сезоне.

«Колос» одерживает 4-ю волевую победу в УПЛ, а «Карпаты» терпят 4-е безвольное поражение.

Ковалевцы прерывают свою «рекордную» домашнюю безвыигрышную серию, которая составила 10 матчей (=6-4). Последний раз «колоски» праздновали викторию в родных стенах 23 сентября 2024 года - 1:0 с «Зарей».

«Колос» преодолевает 100-очковый рубеж в УПЛ под руководством Руслана Костышина – 101.

Мяч, забитый в свои ворота Илиром Красники, оказывается 200-м, пропущенным ковалевцами в элитном дивизионе.

«Карпаты» завершают рекордную 10-матчевую беспроигрышную серию (+6=4). Последний раз зелено-белые уступали соперникам 23 февраля 2025 года – 0:2 в гостях с «Динамо».

Яков Кинарейкин становится автором 9-го автогола вратарей в украинских чемпионатах.

«Кривбасс» 3-й раз подряд берет верх над «Оболонью», причем с одним и тем же счетом - 1:0.

Криворожцы становятся 7-м клубом, достигшим 600-очкового рубежа на своем поле.

Бело-красно-черные проводят 150-й сухой матч в родных стенах.

«Оболонь» терпит 10-е поражение в УПЛ при Сергее Шищенко.

«Пивовары» продлевают свою гостевую безничейную серию до 7 игр (+3-4), повторяя личный рекорд.

«Оболонь» обходится без голов во всех 4-х встречах с «Кривбассом».

«Рух» терпит 10-е поражение в этом сезоне.

Желто-черные обновляют личный рекорд, продлив гостевую безничейную серию до 7 игр (+4-3).

17-летний вратарь Егор Клименко становится 50-м игроком, дебютировавшим в УПЛ в рядах «Руха», а также первым голкипером 2008 г. р., сыгравшим в элитном дивизионе.

ЛНЗ вносит четыре поправки в таблицу клубных рекордов, сделав в общем 5-ю ничью подряд, а на своем поле - 3-ю, а также продлив общую безвыигрышную серию до 8 игр (=5-3), а домашнюю – до 5 (=3-2).

«Сиреневые» проводят 10-й безголевой матч в родных стенах.

«Ворскла» становится вторым клубом после «Карпат», сделавшим 90 нулевых ничьих в УПЛ.

Полтавчане 10-й раз играют на «ноль» в этом сезоне.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Александр Сапутин («Заря») и Кирилл Сигеев («Черноморец»), 1-й - Диего Арройо («Шахтер»), Алексей Безручук («Колос») и Егор Клименко («Рух»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Антон Боль («Александрия»).

30-й мяч в УПЛ забивает Кирилл Ковалец, 15-й – Дмитрий Шастал, 5-й – Факундо Батиста и Теди Цара (первый в ворота «Вереса»).

3-й дубль в украинских чемпионатах делают Артем Бондаренко и Георгий Судаков, 2-й – Теди Цара.

ФК Шахтер

18-й пенальти из 19 реализовывает Андрей Ярмоленко.

3-й раз забивает в свои ворота Илир Красники, 1-й – Яков Кинарейкин (в 21-й игре).

30-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Андрей Клищук, в том числе 10-й в этом сезоне.

70-й «горчичник» в УПЛ-2024/25 зарабатывает для своей команды Георгий Майсурадзе («Полесье»), 60-й Илир Красники («Колос»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ