Бондаренко стал автором самого медленного дубля Шахтера в УПЛ
Два мяча в ворота «Ингульца» хавбек горняков забил с интервалом в 88 минут
В матче с «Ингульцом» (4:1) полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко оформил свой третий дубль в чемпионатах Украины. Причем ушло у него на это больше, чем кому-либо из игроков оранжево-черных – 88 минут (первый гол – на 3-й минуте, второй – на 90+1-й). Прежний клубный рекорд Жуниора Мораеса 7-летней давности, Артем превзошел на 2 минуты.
К слову, в истории украинских чемпионатов больше времени на два гола понадобилось только бразильцу Майкону из «Волыни» в поединке с «Таврией» в июле 2011 года – 89 минут.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые медленные дубли в чемпионатах Украины
|
Время
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
89' (4', 90+3')
|
МАЙКОН
|
Волынь
|
16.07.2011
|
Таврия
|
2:2 (д)
|
88' (3', 90+1')
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
18.05.2025
|
Ингулец
|
4:1 (г)
|
87' (2', 89')
|
Матар ДИЕЙ
|
Олимпик
|
25.05.2019
|
Карпаты
|
3:3 (г)
|
86' (7', 90+3')
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
02.12.2018
|
Олимпик
|
2:2 (д)
|
85' (5', 90')
|
Лучан БУРДУЖАН
|
Черноморец
|
28.08.2011
|
Шахтер
|
2:2 (д)
|
85' (5', 90')
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Заря
|
07.11.2015
|
Металлург З
|
4:1 (д)
|
84' (2', 86')
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Карпаты
|
23.11.2013
|
Металлург Д
|
2:2 (д)
|
83' (6', 89')
|
Ринар ВАЛЕЕВ
|
Черноморец
|
01.04.2007
|
Заря
|
4:0 (г)
|
83' (3', 86')
|
Андрей ВОРОНКОВ
|
Кривбасс
|
03.10.2010
|
Севастополь
|
2:2 (г)
|
83' (7', 90')
|
Джордже ЛАЗИЧ
|
Металлург Д
|
13.09.2014
|
Олимпик
|
2:3 (г)
|
83' (4', 87')
|
Артем ФАВОРОВ
|
Десна
|
07.10.2018
|
Львов
|
3:1 (г)
|
83' (3', 86')
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
28.06.2020
|
Десна
|
2:3 (г)
|
83' (6', 89')
|
Геннадий ПАСИЧ
|
ЛНЗ
|
12.11.2023
|
Заря
|
2:1 (г)
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