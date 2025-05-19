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  4. Бондаренко стал автором самого медленного дубля Шахтера в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 14:06 | Обновлено 19 мая 2025, 14:11
88
0

Бондаренко стал автором самого медленного дубля Шахтера в УПЛ

Два мяча в ворота «Ингульца» хавбек горняков забил с интервалом в 88 минут

19 мая 2025, 14:06 | Обновлено 19 мая 2025, 14:11
88
0
Бондаренко стал автором самого медленного дубля Шахтера в УПЛ
ФК Шахтер

В матче с «Ингульцом» (4:1) полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко оформил свой третий дубль в чемпионатах Украины. Причем ушло у него на это больше, чем кому-либо из игроков оранжево-черных – 88 минут (первый гол – на 3-й минуте, второй – на 90+1-й). Прежний клубный рекорд Жуниора Мораеса 7-летней давности, Артем превзошел на 2 минуты.

К слову, в истории украинских чемпионатов больше времени на два гола понадобилось только бразильцу Майкону из «Волыни» в поединке с «Таврией» в июле 2011 года – 89 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые медленные дубли в чемпионатах Украины

Время

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

89' (4', 90+3')

МАЙКОН

Волынь

16.07.2011

Таврия

2:2 (д)

88' (3', 90+1')

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

18.05.2025

Ингулец

4:1 (г)

87' (2', 89')

Матар ДИЕЙ

Олимпик

25.05.2019

Карпаты

3:3 (г)

86' (7', 90+3')

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

02.12.2018

Олимпик

2:2 (д)

85' (5', 90')

Лучан БУРДУЖАН

Черноморец

28.08.2011

Шахтер

2:2 (д)

85' (5', 90')

Александр КАРАВАЕВ

Заря

07.11.2015

Металлург З

4:1 (д)

84' (2', 86')

Александр ГЛАДКИЙ

Карпаты

23.11.2013

Металлург Д

2:2 (д)

83' (6', 89')

Ринар ВАЛЕЕВ

Черноморец

01.04.2007

Заря

4:0 (г)

83' (3', 86')

Андрей ВОРОНКОВ

Кривбасс

03.10.2010

Севастополь

2:2 (г)

83' (7', 90')

Джордже ЛАЗИЧ

Металлург Д

13.09.2014

Олимпик

2:3 (г)

83' (4', 87')

Артем ФАВОРОВ

Десна

07.10.2018

Львов

3:1 (г)

83' (3', 86')

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

28.06.2020

Десна

2:3 (г)

83' (6', 89')

Геннадий ПАСИЧ

ЛНЗ

12.11.2023

Заря

2:1 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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