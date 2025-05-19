Бондаренко стал автором самого медленного дубля Шахтера в УПЛ

В матче с «Ингульцом» (4:1) полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко оформил свой третий дубль в чемпионатах Украины. Причем ушло у него на это больше, чем кому-либо из игроков оранжево-черных – 88 минут (первый гол – на 3-й минуте, второй – на 90+1-й). Прежний клубный рекорд Жуниора Мораеса 7-летней давности, Артем превзошел на 2 минуты.

К слову, в истории украинских чемпионатов больше времени на два гола понадобилось только бразильцу Майкону из «Волыни» в поединке с «Таврией» в июле 2011 года – 89 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые медленные дубли в чемпионатах Украины