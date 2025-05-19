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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 13:09 | Обновлено 19 мая 2025, 13:32
147
0

Динамо 13-й раз досрочно завоевало чемпионское звание

Автором «золотого» гола киевлян стал новый рекордсмен клуба Андрей Ярмоленко

19 мая 2025, 13:09 | Обновлено 19 мая 2025, 13:32
147
0
Динамо 13-й раз досрочно завоевало чемпионское звание
ФК Динамо

«Динамо», подписав мировую с «Черноморцем» (1:1), стало недосягаемо для «Александрии» и завоевало 17-й чемпионский титул, причем в 13-й раз досрочно. В шести случаях киевляне бронировали первое место за три тура до финиша, в четырех, как и ныне, - за один и в трех - за два. Любопытно, что впервые для оформления чемпионства динамовцам хватило ничьей.

Ну а автором «золотого» гола бело-синих стал Андрей Ярмоленко, который, к слову, забив 114-й мяч в УПЛ, возглавил список лучших бомбардиров «Динамо» в чемпионатах Украины, обойдя Сергея Реброва.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Чемпионские дни рожденья и «золотые» голы Динамо

Дата

Тур

Соперник

«Золотой» гол

Минута

Счет

20.06.1993

30-й

Кремень (г)

Виктор ЛЕОНЕНКО

36' (2:0)

4:1

11.06.1994

32-й*

Металлург З (г)

Виктор ЛЕОНЕНКО

70' (1:0)

1:0

15.06.1995

32-й*

Николаев (г)

Сергей СКАЧЕНКО

4' (1:0)

4:0

13.06.1996

33-й*

Нива Т (д)

Виталий КОСОВСКИЙ

12' (1:0)

2:0

30.05.1997

27-й

Звезда (д)

Сергей БЕЖЕНАР

34' (1:1)

6:1

12.06.1998

29-й

Звезда (д)

Каха КАЛАДЗЕ

24' (1:0)

4:1

27.05.1999

27-й

ЦСКА (г)

Андрей ГУСИН

27' (1:0)

4:0

04.06.2000

27-й

Карпаты (г)

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

64' (2:2)

3:2

19.06.2001

26-й**

Днепр (д)

Александр МЕЛАЩЕНКО

85' (2:1)

2:1

18.06.2003

30-й

Металлист (д)

Максим ШАЦКИХ

20' (2:0)

4:2

19.06.2004

30-й

Волынь (г)

Флорин ЧЕРНАТ

29' (1:0)

2:0

10.06.2007

29-й

Карпаты (д)

ДИОГО РИНКОН

27' (1:1)

3:1

10.05.2009

27-й

Таврия (д)

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

75' (2:2)

3:2

17.05.2015

24-й**

Днепр (д)

Домагой ВИДА

84' (1:0)

1:0

24.04.2016

23-й**

Ворскла (д)

ЖУНИОР МОРАЕС

36' (1:0)

1:0

25.04.2021

23-й**

Ингулец (д)

Илья ЗАБАРНЫЙ

4' (1:0)

5:0

18.05.2025

29-й

Черноморец (г)

Андрей ЯРМОЛЕНКО

54' (1:0)

1:1

* в чемпионате играло 18 команд; ** в чемпионате играло 14 команд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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