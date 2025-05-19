Динамо 13-й раз досрочно завоевало чемпионское звание
Автором «золотого» гола киевлян стал новый рекордсмен клуба Андрей Ярмоленко
«Динамо», подписав мировую с «Черноморцем» (1:1), стало недосягаемо для «Александрии» и завоевало 17-й чемпионский титул, причем в 13-й раз досрочно. В шести случаях киевляне бронировали первое место за три тура до финиша, в четырех, как и ныне, - за один и в трех - за два. Любопытно, что впервые для оформления чемпионства динамовцам хватило ничьей.
Ну а автором «золотого» гола бело-синих стал Андрей Ярмоленко, который, к слову, забив 114-й мяч в УПЛ, возглавил список лучших бомбардиров «Динамо» в чемпионатах Украины, обойдя Сергея Реброва.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Чемпионские дни рожденья и «золотые» голы Динамо
|
Дата
|
Тур
|
Соперник
|
«Золотой» гол
|
Минута
|
Счет
|
20.06.1993
|
30-й
|
Кремень (г)
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
36' (2:0)
|
4:1
|
11.06.1994
|
32-й*
|
Металлург З (г)
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
70' (1:0)
|
1:0
|
15.06.1995
|
32-й*
|
Николаев (г)
|
Сергей СКАЧЕНКО
|
4' (1:0)
|
4:0
|
13.06.1996
|
33-й*
|
Нива Т (д)
|
Виталий КОСОВСКИЙ
|
12' (1:0)
|
2:0
|
30.05.1997
|
27-й
|
Звезда (д)
|
Сергей БЕЖЕНАР
|
34' (1:1)
|
6:1
|
12.06.1998
|
29-й
|
Звезда (д)
|
Каха КАЛАДЗЕ
|
24' (1:0)
|
4:1
|
27.05.1999
|
27-й
|
ЦСКА (г)
|
Андрей ГУСИН
|
27' (1:0)
|
4:0
|
04.06.2000
|
27-й
|
Карпаты (г)
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
64' (2:2)
|
3:2
|
19.06.2001
|
26-й**
|
Днепр (д)
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
85' (2:1)
|
2:1
|
18.06.2003
|
30-й
|
Металлист (д)
|
Максим ШАЦКИХ
|
20' (2:0)
|
4:2
|
19.06.2004
|
30-й
|
Волынь (г)
|
Флорин ЧЕРНАТ
|
29' (1:0)
|
2:0
|
10.06.2007
|
29-й
|
Карпаты (д)
|
ДИОГО РИНКОН
|
27' (1:1)
|
3:1
|
10.05.2009
|
27-й
|
Таврия (д)
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
75' (2:2)
|
3:2
|
17.05.2015
|
24-й**
|
Днепр (д)
|
Домагой ВИДА
|
84' (1:0)
|
1:0
|
24.04.2016
|
23-й**
|
Ворскла (д)
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
36' (1:0)
|
1:0
|
25.04.2021
|
23-й**
|
Ингулец (д)
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
4' (1:0)
|
5:0
|
18.05.2025
|
29-й
|
Черноморец (г)
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
54' (1:0)
|
1:1
* в чемпионате играло 18 команд; ** в чемпионате играло 14 команд.
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