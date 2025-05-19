У Александрии новый бомбардир-рекордсмен

В матче с «Вересом» (3:1) Кирилл Ковалец забил 30-й мяч в чемпионатах Украины, в том числе 26-й – за «Александрию». Тем самым, обойдя Максима Третьякова, он стал новым рекордсменом черно-желто-зеленых. В рядах «горожан» Кирилл поражал ворота 14 команд. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 5 раз, «Колоса» – 4, «Зари» и «Черноморца» – по 3. Между тем Ковалец провел за александрийцев 152-й матч в УПЛ и повторил клубный рекорд, принадлежащий Евгению Банаде.

К слову, сменился бомбардир-рекордсмен и в «Вересе». Николай Гайдучик забил 12-й мяч в элитном дивизионе и превзошел клубное достижение 31-летней давности Александра Паляницы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Александрии в чемпионатах Украины

Игрок Сезоны Голы Матчи Ср. рез. 1. Кирилл КОВАЛЕЦ 2019-2025 26 152 0,17 2. Максим ТРЕТЬЯКОВ 2020-2023 25 92 0,27 3. Евгений БАНАДА 2016-2021 20 152 0,13 4. Василий ГРИЦУК 2016-2021 16 104 0,15 5. Виталий ПОНОМАРЬ 2016-2019 15 110 0,14 6. Андрей ЗАПОРОЖАН 2012-2020 14 125 0,11 7. Сергей СТАРЕНЬКИЙ 2012-2018 13 83 0,16 8. Артем СИТАЛО 2018-2021 13 98 0,13 9. Сергей ЧУЙЧЕНКО 2002-2003 11 36 0,31 10. Александр ФИЛИППОВ 2025 10 26 0,38

Сезоны обозначены годом их окончания.