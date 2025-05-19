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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 12:48 |
365
0

У Александрии новый бомбардир-рекордсмен

Кирилл Ковалец забил 26-й мяч в УПЛ за черно-желто-зеленых

19 мая 2025, 12:48 |
365
0
У Александрии новый бомбардир-рекордсмен
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

В матче с «Вересом» (3:1) Кирилл Ковалец забил 30-й мяч в чемпионатах Украины, в том числе 26-й – за «Александрию». Тем самым, обойдя Максима Третьякова, он стал новым рекордсменом черно-желто-зеленых. В рядах «горожан» Кирилл поражал ворота 14 команд. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 5 раз, «Колоса» – 4, «Зари» и «Черноморца» – по 3. Между тем Ковалец провел за александрийцев 152-й матч в УПЛ и повторил клубный рекорд, принадлежащий Евгению Банаде.

К слову, сменился бомбардир-рекордсмен и в «Вересе». Николай Гайдучик забил 12-й мяч в элитном дивизионе и превзошел клубное достижение 31-летней давности Александра Паляницы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Александрии в чемпионатах Украины

Игрок

Сезоны

Голы

Матчи

Ср. рез.

1.

Кирилл КОВАЛЕЦ

2019-2025

26

152

0,17

2.

Максим ТРЕТЬЯКОВ

2020-2023

25

92

0,27

3.

Евгений БАНАДА

2016-2021

20

152

0,13

4.

Василий ГРИЦУК

2016-2021

16

104

0,15

5.

Виталий ПОНОМАРЬ

2016-2019

15

110

0,14

6.

Андрей ЗАПОРОЖАН

2012-2020

14

125

0,11

7.

Сергей СТАРЕНЬКИЙ

2012-2018

13

83

0,16

8.

Артем СИТАЛО

2018-2021

13

98

0,13

9.

Сергей ЧУЙЧЕНКО

2002-2003

11

36

0,31

10.

Александр ФИЛИППОВ

2025

10

26

0,38

Сезоны обозначены годом их окончания.

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цифры и факты Кирилл Ковалец Александрия Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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