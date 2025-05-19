У Александрии новый бомбардир-рекордсмен
Кирилл Ковалец забил 26-й мяч в УПЛ за черно-желто-зеленых
В матче с «Вересом» (3:1) Кирилл Ковалец забил 30-й мяч в чемпионатах Украины, в том числе 26-й – за «Александрию». Тем самым, обойдя Максима Третьякова, он стал новым рекордсменом черно-желто-зеленых. В рядах «горожан» Кирилл поражал ворота 14 команд. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 5 раз, «Колоса» – 4, «Зари» и «Черноморца» – по 3. Между тем Ковалец провел за александрийцев 152-й матч в УПЛ и повторил клубный рекорд, принадлежащий Евгению Банаде.
К слову, сменился бомбардир-рекордсмен и в «Вересе». Николай Гайдучик забил 12-й мяч в элитном дивизионе и превзошел клубное достижение 31-летней давности Александра Паляницы.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры Александрии в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1.
|
Кирилл КОВАЛЕЦ
|
2019-2025
|
26
|
152
|
0,17
|
2.
|
Максим ТРЕТЬЯКОВ
|
2020-2023
|
25
|
92
|
0,27
|
3.
|
Евгений БАНАДА
|
2016-2021
|
20
|
152
|
0,13
|
4.
|
Василий ГРИЦУК
|
2016-2021
|
16
|
104
|
0,15
|
5.
|
Виталий ПОНОМАРЬ
|
2016-2019
|
15
|
110
|
0,14
|
6.
|
Андрей ЗАПОРОЖАН
|
2012-2020
|
14
|
125
|
0,11
|
7.
|
Сергей СТАРЕНЬКИЙ
|
2012-2018
|
13
|
83
|
0,16
|
8.
|
Артем СИТАЛО
|
2018-2021
|
13
|
98
|
0,13
|
9.
|
Сергей ЧУЙЧЕНКО
|
2002-2003
|
11
|
36
|
0,31
|
10.
|
Александр ФИЛИППОВ
|
2025
|
10
|
26
|
0,38
Сезоны обозначены годом их окончания.
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