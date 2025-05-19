Л. Киченок / Н. Киченок – Боузкова / Панова. Смотреть онлайн. LIVE

19 мая украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В первом раунде украинки сыграют против тандема Мария Боузкова (Чехия) / Александра Панова. Поединок состоится третьим запуском на корте №2 после игры Крейчикова / Носкова – Букша / Сюй Ифань. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют против дуэта Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры..

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