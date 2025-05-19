Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок / Н. Киченок – Боузкова / Панова. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
19 мая 2025, 12:43 |
67
0

Л. Киченок / Н. Киченок – Боузкова / Панова. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда турнира WTA 500 в Страсбурге

19 мая 2025, 12:43 |
67
0
Л. Киченок / Н. Киченок – Боузкова / Панова. Смотреть онлайн. LIVE
Reuters. Сестры Киченок

19 мая украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В первом раунде украинки сыграют против тандема Мария Боузкова (Чехия) / Александра Панова. Поединок состоится третьим запуском на корте №2 после игры Крейчикова / Носкова – Букша / Сюй Ифань. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют против дуэта Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры..

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Рейтинг WTA. Свитолина шагает к первой десятке, Костюк возвращает позиции
Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 19 мая
16-я ракетка провела первый матч в 2025 году и уже вылетела из Страсбурга
Людмила Киченок Надежда Киченок смотреть онлайн WTA Страсбург Мария Боузкова Александра Панова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Футбол | 19 мая 2025, 06:23 54
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?

Киевской команде надо пройти трех оппонентов, чтобы попасть в основу ЛЧ

Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Бокс | 19 мая 2025, 00:40 3
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта

Бой против Канело станет для Кроуфорда последним в карьере, утверждает Вирджил Ортис

«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
Футбол | 19.05.2025, 08:00
«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Футбол | 19.05.2025, 00:16
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Рейтинг АТР. Алькарас вернул статус второй ракетки после Мастерса в Риме
Теннис | 19.05.2025, 13:10
Рейтинг АТР. Алькарас вернул статус второй ракетки после Мастерса в Риме
Рейтинг АТР. Алькарас вернул статус второй ракетки после Мастерса в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
19.05.2025, 05:05 2
Хоккей
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика
19.05.2025, 00:01 5
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
18.05.2025, 10:02 4
Бокс
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
18.05.2025, 00:05
Футбол
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
17.05.2025, 15:30 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем