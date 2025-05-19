Л. Киченок / Н. Киченок – Боузкова / Панова. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда турнира WTA 500 в Страсбурге
19 мая украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.
В первом раунде украинки сыграют против тандема Мария Боузкова (Чехия) / Александра Панова. Поединок состоится третьим запуском на корте №2 после игры Крейчикова / Носкова – Букша / Сюй Ифань. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча тандемов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют против дуэта Тимеа Бабош / Луиза Стефани.
Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры..
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевской команде надо пройти трех оппонентов, чтобы попасть в основу ЛЧ
Бой против Канело станет для Кроуфорда последним в карьере, утверждает Вирджил Ортис