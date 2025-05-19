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  4. Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Гигиадзе
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 12:34 | Обновлено 19 мая 2025, 12:39
531
0

Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Гигиадзе

Хавбек киевлян реализовал 18-й пенальти подряд в чемпионатах Украины

19 мая 2025, 12:34 | Обновлено 19 мая 2025, 12:39
531
0
Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Гигиадзе
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Черноморцем» (1:1) Андрей Ярмоленко забил 18-й подряд мяч с одиннадцатиметровой отметки в чемпионатах Украины. Более продолжительную голевую пенальтийскую серию имел только Васил Гигиадзе – 19. Единственную до сего времени осечку в УПЛ Ярмоленко совершил 22 июля 2012 года в гостевом матче «Динамо» с «Арсеналом», когда голкипер «канониров» Юрий Панькив парировал премьерный удар Андрея с «точки».

Между тем с 18 голами Ярмоленко, обойдя Сергея Мизина, вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов украинских чемпионатов. Причем в топ-10 этого списка он имеет наилучшую реализацию – 94,7%.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

Игрок

Клубы*

Голы

Удары

%

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс, Нефтяник

27

30

90,0

2.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

24

28

85,7

3.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

24

29

82,8

4.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,

23

25

92,0

Ильичевец, Ворскла

5.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень, Металлург Д

20

24

83,3

6.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

18

19

94,7

7.

Сергей МИЗИН

Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр,

18

20

90,0

Металлист, Карпаты

8.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр, Таврия

17

19

89,5

9.

Марко ДЕВИЧ

Металлист, Шахтер

17

20

85,0

10.

Сергей БЕЖЕНАР

Днепр, Динамо, ЦСКА

17

21

81,0

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы

Серия

Период

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс

19

21.04.2001 - 26.03.2006

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

18*

06.04.2014 - 18.05.2025

3.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень

13

17.07.1994 - 14.05.1999

Сергей РЕБРОВ

Динамо

13

30.08.1998 - 04.03.2007

5.

Марко ДЕВИЧ

Металлист

12

23.09.2007 - 07.08.2010

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Металлург Д, Ильичевец

12

17.07.2002 - 31.10.2010

Арсенал

* серия не закончена.

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цифры и факты Андрей Ярмоленко Динамо Киев Васил Гигиадзе Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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